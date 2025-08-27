神取忍がブチギレ“伝説の公開計量”WebCMで完全再現「あの時の怒りが甦って来ました」
女子プロレスラーの神取忍がブチギレした2017年の“伝説の公開計量”を完全再現した、日清「カップヌードル 魚豚（ぎょとん）」のWebCMが、27日から公開された。8年ぶりに計量オーバーに激怒した神取は「セットが当時とそっくりだったので、あの時の怒りが甦って来ました」と振り返った。
今回のCMは、2017年12月の『RIZIN.8』のギャビ・ガルシアvs.神取忍の公開計量を完全再現。ギャビが規定体重を12.7キロと大幅にオーバーし、神取が「ルールはどうなってんだこれ！」と激怒する姿は、今年10周年を迎えたRIZINの伝説の1ページとしてSNSでたびたび話題になってきた。
CMでは神取の対戦相手のクセウマスクという架空のファイターが、体重オーバーし神取にキレられながらもギャビ同様に淡々としている姿も8年前を見事に再現。「カップヌードル 魚豚」を食べ続けるクセウマスクに、神取が「なにやってんだ！お前この野郎！そんなの食ってるからだろ！」「クセになんのもいい加減にしろよ、この野郎。ルールありきのもんだろ！なんだこれ。ふざけんなよお前！」と当時の熱量のままで怒りまくった。
そして、最後は神取も「カップヌードル 魚豚」をほおばり、「クセ旨うめえなこの野郎！」と叫びながら退場していく。CM担当者は「もしかしたら、怒られるかもしれないという気持ちとともに、今回の企画を神取さんに話してみたところ、なぜか快諾してくださいました。神取さんのおかげで“完全再現”といっても過言ではない仕上がりになりました」と手応えを明かし、「ギリギリの内容に見えるかもしれませんが、もちろん、各所に許可取っているので大丈夫です」と格闘技ファンを安心させた。
●神取忍コメント
Q.今回の動画をご覧になってどう思いましたか？
A.セットが当時とそっくりだったので、あの時の怒りが甦って来ました。
Q.撮影中はどんな思いでしたか？こだわったポイントなどはありますか？
A.食べながらセリフを言う所が難しかったです。
Q.新商品の「カップヌードル魚豚」をお召し上がりになった感想を教えてください。
A,本番中もNGでも、何回も食べれて、NGも嬉しかったです！
Q.今回の動画を見てくださった皆様に一言！
A.悔しさが沸点に達するのと同じくらい美味しいぞ、この野郎ー！！
