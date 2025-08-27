¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³Íµ¡¢¡ÈÁé¤»¤¿Àâ¡ÉÈÝÄê¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡Æü¾Æ¤±¤ÎÍýÍ³¤âÀâÌÀ
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡¿44¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢°Ï¤ß¼èºà¤Ë»²²Ã¡£¡ÖÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ²Å·¤ÎÃæ¡Ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤éÂÎ½ÅÊÑ²½¤Ê¤É¤òÌä¤ï¤ì¤¿²£»³¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀäÂÐ¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØÁé¤»¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¹ç½É¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤ÏÁé¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Êº£¤Ï¡Ë¥×¥é¥Þ¥¤¥¼¥í¤Ç¤¹¡£Áé¤»¤Æ¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÂÀ¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¤·¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Æü¾Æ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÍýÍ³¤Ï¡ØÅ´ÏÓDASH¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¼«¤é¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼½¢Ç¤¸å¡¢À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²£»³¤Ï¡Ö¤´¤Ï¤ó²°¤µ¤ó¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥Ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê±Æ¶Á¤¢¤ó¤Í¤ä¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤Î¤³¤í¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤âÉÔ°Â¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Äï¤ÏÍÜ¸î»ÜÀß¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²£»³¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÌÜÅªÊÌÊç¶â¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¤ò³«Àß¡£Æ±Êç¶â¤Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä¡¢¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë²èÌÌ¤ËÉ½¼¨»þ¤µ¤ì¤ëQR¥³¡¼¥É¤«¤éÊç¶â¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£´óÉÕ¶â¤ÏÁ´³Û¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
¡Ú¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Û
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§8·î30Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤«¤é31Æü¸á¸å8»þ54Ê¬
¢£Áí¹ç»Ê²ñ¡Ê50²»½ç¡Ë¡§¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ
¢£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê50²»½ç¡Ë¡§
King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò
