日本テレビ系で放送中の櫻井翔主演の土曜ドラマ『放送局占拠』第8話のPR映像が公開された。

参考：『占拠』シリーズはなぜ大ヒットした？ 『潜入兄妹』Pが語る、話題を生むドラマの“仕掛け”

櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる『占拠』シリーズは、2023年の『大病院占拠』（日本テレビ系）、2024年の『新空港占拠』（日本テレビ系）と続編が制作され、今作が3作目となる。『大病院占拠』では鬼、『新空港占拠』では干支をモチーフにしたお面が印象的だった武装集団だったが、『放送局占拠』では、妖怪のお面をかぶった妖が500名の人質をとり、放送局を占拠する。

9月6日に放送される第8話では、武蔵は般若・伊吹（加藤清史郎）の暴走を止めるため、宿敵である青鬼・大和（菊池風磨）と共闘。大和を監禁場所から間一髪救い出すと、伊吹の目を盗んで指揮本部に留置し、「知ってること、全部話せ」と言う。武蔵の追及に、「おそらく座敷童は今、放送局内に潜り込んでいます」と答える大和。妖の一人である座敷童は、放送局内すべての場所に出入りできるマスターキーを握っている。その鍵を奪い取れば、人質解放の糸口になる。武蔵は座敷童を炙り出すため、秘策を打ち出すが……。

そんな中、伊吹が次なる要求を武蔵に突き付ける。官房長官の息子・式根潤平（山口大地）の闇を2時間以内に暴け--。間に合わなければ、潤平の頭蓋骨を新たな装置が襲う。武蔵と大和は、妖が残したヒントを頼りに、すべての始まりとなった闇に迫る。座敷童は一体誰なのか。妖を生み出した“始まりの闇”とは。

第8話のPR映像は、YouTubeの日テレドラマ公式チャンネル、公式X（旧Twitter）、TikTok、Instagramで配信中。

なおTVerでは、第1話から3話までと最新話が無料で配信中。さらに配信中の第1話～第4話のダイジェストに続き、第5話～第7話のダイジェスト8月28日夜から配信される。

（文＝リアルサウンド編集部）