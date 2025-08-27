「乃木坂46」の公式ライバルグループ「僕が見たかった青空」が27日、公式サイトを更新。メンバーの木下藍（16）が9月末をもって活動を休止することを発表した。

公式サイトで「木下藍につきまして、本人から学業に専念したいと申し出があり協議しました結果、2025年9月末をもちまして『僕が見たかった青空』の活動を休止することになりました」と発表。

「急な発表となりますが何卒ご理解の程、よろしくお願い致します」と記した。

木下は「私、木下藍はしばらくの間、学業に専念するため僕が見たかった青空の活動をお休みさせていただくことになりました。急な発表になって本当に申し訳ありません」と報告。

学業に専念したいという思いについても「私は2年半前に僕青のオーディションを受け、夢への第一歩を踏み出しました。勉強とアイドル活動の両立は想像以上に難しく、すごく悩みましたが、今回このような決断に至りました」とつづった。

また「応援してくださった皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました」と感謝。「次に皆さんとお会いするときには、もっと成長し、グループにもファンの方々にも恩返しができる私でいたいです」とし、「笑顔で戻って来られるように頑張るので、これからも見守ってくれたら嬉しいです」と結んだ。

◇木下 藍（きのした・あい）2009年（平21）8月19日生まれ、東京都出身の16歳。報道に興味あり。