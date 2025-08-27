俳優・犬飼貴丈が“ギャル好き”を告白!?　鈴木福、渾身の“子犬系謝罪”も披露

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、シリーズ累計視聴数2.5億の爆発的人気を誇るオリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新作『シャッフルアイランド Season6』の第7話を、8月21日（木）夜10時より無料放送しました。

■『シャッフルアイランド Season6』とは？

同番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2 つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していく、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショーです。

予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころで、シリーズ累計視聴数は2.5億にのぼり「ABEMA」の“夏の風物詩”とも言える爆発的人気を誇っています。

■俳優・犬飼貴丈が“ギャル”の魅力を熱弁！

2025年8月21日放送の第7話では、『シャッフルアイランド Season6』の第7話と翌週放送の最終話となる第8話のスタジオゲストとして、俳優の犬飼貴丈さんが登場。犬飼さんは、前シーズン『シャッフルアイランド Season5』でも第7話・第8話に出演しており、2年連続でのスタジオゲスト参加となります。

MCの峯岸みなみさんが「去年はこの番組でギャルいいかもって（言ってた）」と話すと、犬飼さんは「総じてギャルの方って感情表現をストレートにしてくれるじゃないですか」とコメント。

続けて、峯岸さんが「今回のギャル枠どうですか？」と質問すると、犬飼さんは「フィーナさんの（かつよし）一本に絞って待ち続ける姿勢はすばらしい」と語りました。

その後、スタジオトークでは、インフルエンサーのしんがダンサーのまいかと急速に距離を縮めている話に。

しんのように相手に好きな人がいてもアプローチができるかについて聞かれた犬飼さんが「厳しいですね」と語る一方、鈴木福さんは「好きな人がいても好きだったことはあったかも」「（相手が）揺れ動いてるんだったらいこうってなるけど、しんくんみたいにグイグイいける自信ないです」と自身の経験を交えて語りました。

さらに、『小悪魔ageha』モデルのももが「みれいちゃんとラブラブに見えたけど何かあった？」と大学生・モデルのだいすけに聞き、だいすけが「キスした」と正直に打ち明けたシーンの話に。

犬飼さんは「とんでもないファインプレーの可能性がありますよね。意表をつかせて子犬みたいな顔をして難を逃れたじゃないですか。今見てて思ったんですけど笑わせるの最強じゃないかなって」と語ります。

■鈴木福、渾身の“子犬系謝罪”も披露

すると屋敷さんは「福くんだったら犬いけるんじゃないですか？ 『ごめんなさい』ちょうだい、犬みたいな」と無茶振り。鈴木さんはすぐさま「ごめんなさい」と“子犬系謝罪”を披露し、そんな鈴木さんの姿を見た峯岸さんは「似合う」と絶賛します。

さらに峯岸さんは「怒っているときに向こうが謝ってくれちゃうと調子に乗って怒り続けちゃうんですよ。素直になれない。向こうが謝ってくれてるうちは、こっちが折れづらいんです。ハグとかチューとかしてもらった方が『今!?』って思えて、笑えちゃっていいかも」と持論を展開し、スタジオは大盛り上がりとなりました。

番組のラストには、いよいよ最後のシャッフルタイムが発動。果たして参加メンバーの運命は……？

いよいよ告白タイムを翌日に控え、参加メンバーの恋模様が大きく揺れ動いた第7話と、シリーズ史上最多視聴者数を更新するなど大きな反響を呼んでいる『シャッフルアイランド Season6』の第1話〜第3話は、「ABEMA」にて現在も無料見逃し配信中です。

また、放送開始を記念して、2025年7月1日から8月31日までの期間限定で、江の島海水浴場の西浜と東浜にそれぞれ「シャッフルアイランド海の家Supported by C1000」をオープン。（※西浜は2025年9月7日まで開催）番組とともに、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

■番組概要

『シャッフルアイランド Season6』＜第7話＞

放送日時：2025年8月21日（木）夜10時〜

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-1887_s60_p7

⚫︎『シャッフルアイランド』シリーズSNSアカウント

番組公式Xアカウント：https://twitter.com/shuffleisland

番組公式TikTokアカウント：https://vt.tiktok.com/ZSe6DerqD/

番組公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/shuffleisland_official/

（エボル）