BTSのVが始球式に登場

米大リーグ・ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でレッズと対戦する。前日の同カードには7-0で勝利。試合前には世界的人気を誇る韓国のグループ「BTS」のVが始球式のマウンドに立った。球団関係者はその振る舞いに感激している。

背番号7のドジャースのユニホームを着て始球式に登場したのは世界的な人気を誇る韓国の男性グループ「BTS」のVことキム・テヒョン。捕手役の山本由伸投手に向かって、サウスポーから力強い投球を披露して、会場を沸かせていた。

球団公式Xは、「mVp」と記して、この日のVのオフショットを公開。これを引用する形で、Vに感謝のメッセージを送ったのが、球団のソーシャルメディアディレクターのスー・ジョーさん。ジョーさんは「なんという夜。テヒョンはまさに思っている通りの人でした――間違いなく最高の人」と、その人柄を絶賛した。

続けて「そして、ARMYのみなさんにも心から感謝します。みんな姿を見せてくれて、最高でした！」とファンへも感謝を伝えていた。Vは始球式に先立ち、ベンチで大谷翔平投手とも対面し、ツーショットも撮影するなど交流していた。



（THE ANSWER編集部）