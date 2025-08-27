35歳・テイラー・スウィフト、婚約発表に祝福の声「この人といるテイラー幸せそうで素敵」 お相手はNFLトラビス・ケルシー選手
米シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフト（35）が、27日（日本時間）までに自身のインスタグラムを更新。恋人でNFL選手のトラビス・ケルシーとの婚約を伝えた。
【写真】大ぶりダイヤがきらり！左手薬指のショット（3枚目）
テイラーは投稿で「Your English teacher and your gym teacher are getting married」とコメント。2ショット写真を5枚公開した。婚約指輪とみられる豪華なリングをはめたテイラーの左手も添えられている。
またケルシーも、自身のインスタグラムで同じ写真を公開して伝えた。
この発表にSNSでは「テイラー婚約おめでとう！！」「お似合いだよ 幸せになってね！！」「すごくお似合い」「これから愛する人との曲とか、ウェディングソング書くのか、書いてくれるのか」「この人といるテイラー幸せそうで素敵」「本当によかった」など、祝福の声が寄せられている。
またテイラーは、ケルシーと彼の兄であるジェイソン・ケルシーによるポッドキャスト“New Heights”にゲスト出演し、12作目となる最新アルバム『The Life of a Showgirl』の発売を発表した。
アルバム『The Life of a Showgirl』は、10月3日に発売。現在UNIVERSAL MUSIC STOREでは、輸入盤のCD、アナログ・レコード、カセット・テープの予約が受付中となっている。
【写真】大ぶりダイヤがきらり！左手薬指のショット（3枚目）
テイラーは投稿で「Your English teacher and your gym teacher are getting married」とコメント。2ショット写真を5枚公開した。婚約指輪とみられる豪華なリングをはめたテイラーの左手も添えられている。
この発表にSNSでは「テイラー婚約おめでとう！！」「お似合いだよ 幸せになってね！！」「すごくお似合い」「これから愛する人との曲とか、ウェディングソング書くのか、書いてくれるのか」「この人といるテイラー幸せそうで素敵」「本当によかった」など、祝福の声が寄せられている。
またテイラーは、ケルシーと彼の兄であるジェイソン・ケルシーによるポッドキャスト“New Heights”にゲスト出演し、12作目となる最新アルバム『The Life of a Showgirl』の発売を発表した。
アルバム『The Life of a Showgirl』は、10月3日に発売。現在UNIVERSAL MUSIC STOREでは、輸入盤のCD、アナログ・レコード、カセット・テープの予約が受付中となっている。