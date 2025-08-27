嘘だ!! かわいい方が得するに決まってる!!! 整形したい女子高生、母親に怒鳴り散らして……【ないものねだりの女達。 #670】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
◆Check!
＜＜1話からまとめ読みはこちら
＜＜前回のお話しはこちら
＜前回までのおはなし＞
「整形したい」と言い出した美月に、驚きを隠せない美代。しかも、美代と似ている鼻が嫌だと言われて……。
美月に何と言うのが正解なのか悩みますよね。仕事も大変かもしれませんが、寄りそってあげることができたらいいのですが……。
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
◆Check!
1話からまとめ読みはこちら
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。