「HAKUHODO Athlete Solution Inc.」を始動

博報堂は26日、100％子会社である博報堂DYスポーツマーケティングが、国内外でのアスリートエージェント／マネジメント事業で豊富な実績を持つAmuse Sports Holdingsの株式を取得し、HAKUHODO Athlete Solution Inc.（博報堂アスリートソリューション）として始動。グローバルスポーツビジネス事業の展開を拡大することを発表した。

今回は団野村氏がCEOを務める米国法人Amuse Sports Holdingsの株式の66.7％を取得し、博報堂アスリートソリューションに商号変更。グループ会社の株式会社Athlete Solution及び米国法人Athlete Solution USA Inc.（以下、Athlete Solution）は、博報堂グループとして事業を継続する。

国内を中心にアスリートマネジメントやキャスティングなど多岐にわたるアスリートプロデュース事業を展開してきた博報堂グループが、本件によりグローバルスポーツビジネスの市場への本格的な事業進出を図る。

特に米大リーグ（MLB）や欧州サッカーなど、世界的に拡大を続けるスポーツビジネス市場において豊富な実績を有するAthlete Solutionの専門性やネットワークを活用し、事業成長を目指す。

また、博報堂DYスポーツマーケティングが持つスポーツコンテンツ領域での事業ノウハウをはじめ、スポーツデータビジネスを手掛けるデータスタジアム株式会社等の多様なナレッジと、Athlete Solutionが持つアスリートエージェント・マネジメント事業でのノウハウやネットワークを掛け合わせることで、アスリートの持つポテンシャルを最大化させ、キャリアを多角的にサポートしていく。



