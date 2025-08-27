Ý¯ºä46¡¢¥Éー¥à¸ø±éÀ®¸ù¤ÎÀè¤ËÎ©¤Ä¤Ù¤¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ï¡©¡¡¥°¥ëー¥×¤¬¼¨¤·¤¿¡ÈÄºÅÀ¡É¤òÄ¶¤¨¤ëÌ¤Íè¤Ø¤ÎÀë¸À
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢ÄÌ²áÅÀ¤Ë¤·¤Æ¡£¡×
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û2025Ç¯Æ¬¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ý¯ºä46 ¿·Ç¯CM¡Ë
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Ý¯ºä46¤Ï2025Ç¯²Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£8·î24Æü¡¢µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ5ÅÔ»Ô11¸ø±é¤Ç·×26Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£Ý¯ºä46»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥ëー¥×¤¬Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ý¯ºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡È¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤¬¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Å°Äì¤·¤Æ¡ÈÇ®¡É¤òÅÓÀÚ¤ì¤µ¤»¤Ê¤¤¹½À®¤ò´Ó¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£MC¤òºÇ¾®¸Â¤Ëºï¤®Íî¤È¤·¡¢¼¡¡¹¤È³Ú¶Ê¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ËµÙ¤à´Ö¤òÍ¿¤¨¤º¡¢²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òË×Æþ¤µ¤»¤¿¡£¥¢¥êー¥Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Éー¥à¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¶õ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿±é½Ð¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¥ìー¥¶ー¤ä¾ÈÌÀ¤¬¶õ´Ö¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢ÉñÂæÁ´ÂÎ¤¬´ÑµÒ¤òÆÝ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬Á³À¤ò¤â¤Ã¤¿»Å³Ý¤±¤¬´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤ß¡¢Ý¯ºä46¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÆÈ¼«¤ÎÉ½¸½ÎÎ°è¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¤ÇÆÃ¤Ë¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢»°´üÀ¸¤ÎÌöÆ°¤À¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¿½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Î¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤Ç¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Æ²¡¹¤È¤½¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿Ìò³ä¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶Ê¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¥°¥ëー¥×¤½¤Î¤â¤Î¤Î·Ê¿§¤¬¿·¤·¤¯ÅÉ¤êÂ¤µ¤ì¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ÎÝ¯ºä¡É¤¬º£¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÂåÌò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ñ¾µ¡¢¤½¤·¤Æ¹¹¿·¡£»°´üÀ¸¤Î»Ñ¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÄ¶¤¨¡¢À¤Âå¤ÎÍ»¹ç¤½¤Î¤â¤Î¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡»³²¼Æ··î¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¶¯¿Ù¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×¡¢¡ÖI want tomorrow to come¡×¤Ç¸«¤»¤¿¼´¤Î¤Ö¤ì¤Ê¤¤¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ò¸£°ú¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¼°æÍ¥¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤È±Ô¤µ¤ò¹ç¤ï¤»»ý¤ÄÉ½¸½¤Ç¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤ß¡¢ÅªÌîÈþÀÄ¤Ï¥¹¥Æー¥¸Á´ÂÎ¤ò¾È¤é¤¹¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ò°ú¤¯¥ªー¥é¤Ç»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿É½¸½¤Îµ°À×¤Ë¡¢»°´üÀ¸¤Ï¼«¤é¤Î¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¸ü¤ß¤òÈôÌöÅª¤Ë¹¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ä¥¢ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»°´üÀ¸¤¬¿·ÀïÎÏ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ý¯ºä46¤¬¼¡¤Î»þÂå¤ØÊâ¤ò¿Ê¤á¤¿¾Ú¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¿Ê²½¤Ï¿ô»ú¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÇä¾å¤Ï½çÄ´¤Ë±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤òÉÁ¤¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ë12th¥·¥ó¥°¥ë¡ØMake or Break¡Ù¤ÏBillboard JAPAN¤Î½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥»ー¥ë¥¹¥Á¥ãー¥È¡ÖTop Singles Sales¡×¤Ç½é½µÌó54ËüËç¤òµÏ¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£³Ú¶Ê¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ä²ÎÍØ¶ÊÄ´¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤·¡¢Ý¯ºä46¤Î²»³Ú¤ÏÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¼¡¤Ë¤É¤ó¤Ê¶Ê¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤«¡×¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤Ý¯ºä46¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎÆ°°÷¤ÈCD¥»ー¥ë¥¹¡¢¤½¤ÎÎ¾ÎØ¤¬³Î¼Â¤Ë³ú¤ß¹ç¤¤¡¢Ý¯ºä46¤Ï¤³¤Î²Æ¤Ò¤È¤Ä¤ÎÄºÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÇ®¤È¿®Íê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê²ò¶Ø¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢13ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯Çä¤È¡¢2026Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥é¥¤¥Ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤Ï¡¢¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤ÎÇ®ÎÌ¤òÌ¤Íè¤ØÀÜÂ³¤¹¤ëºÇ½é¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢²óµ¢¤«Ä©Àï¤«¡¢¤½¤ÎÁ´ËÆ¤Ï¤Þ¤À¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¾ï¤ËÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬º£¤ÎÝ¯ºä46¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î´üÂÔ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ5¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢²áµî¤Î²ó¸Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÌ¤Íè¤òÀë¸À¤¹¤ëÉñÂæ¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤½¤Î·è°Õ¤Ï¡¢µþ¥»¥é¥Éー¥àÂçºå¤Î¥é¥¹¥È¥Ê¥ó¥Ðー¡ÖÝ¯ºä¤Î»í¡×¤Ç¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¾¾ÅÄÎ¤Æà¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤â¾ÝÄ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Éー¥à¤Ë¤âÎ©¤Æ¤¿¤·¡¢Ëþ³«¤Îºù¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤·¡¢Ý¯ºä¤é¤·¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤é¡¢Buddies¤È¤Ê¤é¡¢²¿¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î³Î¤«¤Ê°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£5¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÈâ¤ò³«¤¯½ÐÈ¯ÅÀ¡£¾¾ÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤½¤ÎÀë¸À¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ø5th TOUR 2025 ¡ÈAddiction¡É¡Ù¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢±é½Ð¤äÀïÎ¬¤Î¹ª¤ß¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¸ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¡¢´ÑµÒ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤À¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤Ï¼õ¤±¼ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Êª¸ì¤ò¤È¤â¤ËËÂ¤°Â¸ºß¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¶¦ÌÄ¤¬26Ëü¿ÍÆ°°÷¤È¤¤¤¦µ¬ÌÏ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Éー¥à¸ø±é¤ÏÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÎÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¼¡¤Ê¤ë13th¥·¥ó¥°¥ë¡¢¤½¤·¤Æ5¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡£¤½¤³¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¾å¾º¤ÎÀè¤òÉÁ¤¯¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áÀîºêÎ¶Ìé¡Ë