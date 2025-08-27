¡ÖÄËº¨¤Î¥ß¥¹¡×¡Ö·è¤á¤ÆÅöÁ³¡× ¡È33È¯¡ÉÆüËÜ¿Í¥¨¡¼¥¹¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î·èÄêµ¡°ï¤Ç¸½ÃÏ°¢Á³¢ªCLÇÔÂà¤Ç¸·¤·¤¤À¼¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÃÏµå¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï³§¡¢ºòµ¨¤Ê¤é¤È¡Ä¡×
¡¡¸½ÃÏ£¸·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÂè£²¥ì¥°¤Ç¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¡ÊÅÐÏ¿³°¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É²¦¼Ô¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¥«¥¤¥é¥È¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÂè£±¥ì¥°¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤³¤Î»î¹ç¤â±äÄ¹Àï¤ò´Þ¤à120Ê¬´Ö¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡¢£°¡Ý£°¤Ç½ªÎ»¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë£²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÂà¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ËÄËº¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï33¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¥¨¡¼¥¹Á°ÅÄ¤Î·èÄêµ¡°ï¤À¡£87Ê¬¡¢Î¢È´¤±¤·¤ÆGK¤È£±ÂÐ£±¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢º¸Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÂç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤ò¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤í¤¦¡£µîÇ¯¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤ò²¿ÅÙ¸«¤¿¤À¤í¤¦¤«¡©ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¶É¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¡¦¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÃÏµå¾å¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ï³§¡¢¡Øºò¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ°ÅÄ¤Ê¤é¤¢¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÏÈ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÌµÍÍ¤Ê¾õ¶·¤ÎÁ´¤Æ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡¸µ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥¨¥¤¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥¯¥®¡¼¥Ç¥£»á¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¹â¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÆ¬¾å¤ò±Û¤¨¤ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
Á°ÅÄ¤Ê¤é·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡½¡½¡£´üÂÔ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¼ºË¾¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½ªÈ×¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿Á°ÅÄÂçÁ³¤Ïµ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¡Ä
