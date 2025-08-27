

STU48

瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループSTU48。8月27日にリリースの12thシングル「傷つくことが青春だ」は、グループの新たな扉を開く意欲作だ。初の単独センターを任されたのは、２期生の高雄さやか。夢を追いかける中で傷つき、悩み、それでも前に進む彼女自身の姿が、メッセージ性の強い楽曲の世界観と深くシンクロしている。インタビューでは、久留島優果、曽川咲葵、高雄さやか、中村舞の４人が、新曲に込められた熱い思いや、これからのSTU48について語ってくれた。（取材・撮影＝村上順一）

夢が叶って寿命が伸びました

――今回、高雄さんが初の単独センターを務める12thシングルが8月27日に発売されます。初の単独センターが決まった今、どのような気持ちですか？高雄さやか

まだセンターになってからの活動が浅く、初披露も迎えていないので、ステージに立った時のセンターの気持ちや、どういう景色が見えるのか、そんな楽しみが今はあります。（※取材日は７月下旬）。

――ずっとセンターになる夢を公言していた高雄さん。発表の日は嬉しくて眠れなかったのでは？高雄さやか

もうすぐ選抜発表があるという予感があって、不安の方が大きく発表前の方が眠れませんでした。だから、実際に発表された日は解放されてぐっすり眠れました（笑）。もし今回選ばれなかったら、もう二度とセンターという機会は来ないんじゃないか、アイドル活動もここまでかなとまで思っていたので、夢が叶ってアイドルの寿命が伸びました。

――そうだったんですね。その発表を聞いて、メンバーの皆さんはどう感じましたか？中村舞

私は絶対にいずれはセンターになると思っていましたし、ずっとフロントメンバーでSTU48を引っ張ってきてくれていたから、いつなってもおかしくないと思っていました。だから「満を持して」と思い、とても嬉しかったです。帰りのバスで「おめでとう！」と声を掛けたのを覚えています。曽川咲葵

私も センターの発表を聞いて「収まるところに収まった」という感覚がありました。絶対に次はさやかさんにセンターになってほしいと思ってました。久留島優果

さーやん（高雄さやか）さんとはよくご飯に行っていたので、センターを目指して悩んでいる姿をずっと見てきました。だから、選ばれたときは自分のことのように嬉しかったです。発表後、「おめでとうございます！」と伝えたら、さーやんさんは「今までありがとう」と返してくれました。最初は「どういうことだろう？」と思ったのですが、これまで支えてくれたことへの感謝だと知り、その言葉もすごく嬉しかったですね。これから、いろんな場所でセンターとして輝くさーやんさんの姿を見るのが楽しみです。

――高雄さん、センターという夢を一つ叶えられましたが、次の夢や目標はありますか？高雄さやか

最終目標は「最強アイドル」なんです。オーラがあって、誰もが魅了されるような、ステージの上で生きる、輝くアイドルが理想で、それに向かって頑張りたいです。

――久留島さん、ご自身がセンターを目指す目標はありますか？久留島優果

私はまだセンターに立つ自信がないです。自信がついたら目標にしたいと思っています。さーやんさんがセンターに立っているのを見て、自分も目指さなきゃと思いますし、背中を見て学んでいきたいです。

――では、今回の新曲「傷つくことが青春だ」についてお伺いします。高雄さん、この曲を初めて聴いた時の印象はいかがでしたか？高雄さやか

「新しいな」と思いました。今までのどのシングルにも似ていない曲が来て、最初は戸惑いました。でも今は、青春ソングだけど、爽やかでかっこいい曲だなと思っています。最初とはだいぶイメージが変わりました。

――久留島さんはいかがでしたか？久留島優果

一番最初に歌詞を見た時に思ったのは、「さーやんさんっぽいな」と思いました。3年間センターを目指してきて、傷ついている姿も見てきましたし、目標に向かって頑張っている姿も見ていたので、傷ついてた時は青春だったんだみたいな、過去を思う感じがさーやんさんっぽいなと思いました。特に歌詞にある＜誰かの言葉 深読みしすぎて...＞というのは当てはまるんじゃないかと思います。「人の目を気にしてるのかな」とか、「自分はダメかも」って言っていることが多いのを知っているので、この歌詞に似ている部分があるなと思いました。

――自己肯定感が低い？高雄さやか

自己肯定感は皆無です（笑）。久留島優果

私から見たら何でそんなに自信がないんだろう？

と思ってしまうくらい魅力的な方です。

――高雄さんは、この歌詞がご自身にリンクしていると言われることについてどう思われますか？高雄さやか

ファンの方から「さーやんのこと映してる」ってすごく言われるのですが、自分では「秋元先生の過去なのかな」と想像していて、何か教えてくれているのかなと思いました。もし秋元先生の過去と今の私がリンクしている部分があるなら嬉しいです。

――曽川さん、この曲を歌ってみていかがでしたか？曽川咲葵

最初に聴いた時、サビが「早口」で歌うのがすごく難しそうだなと思いました。レコーディングでもリズムを取るのが難しくて苦労しました。今は最後の＜いつの日かのため 痛み忘れるな＞と、最後の無音の余韻があり、そこがとてもカッコよく一番グッとくるポイントで、お気に入りです。

――中村さんはいかがですか？中村舞

STU48の曲は共感できる曲が多いんですけど、この曲もやはり共感できる歌詞が多いなと思います。特にサビの部分です。1番は今の青春で、2番は大人になったときの気持ちが描かれています。2番の＜大人に大人になってしまえば

昔の傷口瘡蓋になり どんな痛みだって 感じなくなる術を身につける（それはいいことか？）＞という歌詞がとても刺さります。

――時間が変えてくれますよね。中村舞

振り返ってみればあの頃は青春だったなと思いますし、今つらい状況にいる人も「今が青春なんだ」って思えるような、前向きになれる楽曲だと思います。過去を振り返ると私はけっこう真に受けて深読みしすぎていましたが、大人になった今は視野を広げていろんなことを受け入れられるようになりました。

――そういえば 高雄さん、最近「#まいにち褒めやん」というハッシュタグでSNSを投稿されていて、先日「大人」について投稿していましたね。高雄さやか

「#まいにち褒めやん」は普段は褒められないものを褒めていくということを思いつきで始めました。大人になるということは、楽しいことも辛いことも人生を知っていくことかなと思っています。メンバーの中だと、キャプテンのあずみん（岡田あずみ）がすごく大人だと感じています。優しすぎて、とても傷つきやすいんだろうなと思っていて、この「傷つくことが青春だ」をキャプテンにプレゼントしたいと思いました。

MVを観て何か感じてもらえたら嬉しい

――さて、「傷つくことが青春だ」の振り付けで真似してほしいポイントはありますか？曽川咲葵

サビの＜余計落ち込む＞のところの涙のポーズです。可愛いポーズなので、ぜひライブなどで真似してもらいたいです。中村舞

この涙のポーズはすごく可愛いです。足も内股にしてやるのがポイントです。久留島優果

落ちサビの指で「1、2、3、4、5」と数える振り付けには、「何度も傷つく」というメッセージが込められています。みなさんにも可愛く踊ってもらえたら嬉しいです。

――ミュージックビデオ（MV）の見どころについても教えてください。高雄さやか

ストーリーです。私がメンバーが傷ついているのを素通りしたりして、傷つくことから逃げていきます。でも、変わりたい、強くなりたいという気持ちで成長し、傷ついていたメンバーを助けて、最後には自分自身も助けるというストーリーになっています。私はこのストーリーにすごく感銘を受けました。人を助けることが、いつの間にか自分自身のためにもなっているという、深い意味が込められていると感じました。このMV観てくださったみなさんが何か感じてもらえたら嬉しいです。

４人の青春ソング

――12thシングルの発売日、8月27日は「ジェラートの日」だそうです。皆さんの好きなジェラート、アイスを教えてください。高雄さやか

私は抹茶味のアイスです。本物の抹茶よりもアイスが好きで、小さい頃から抹茶アイスを食べていました。冷凍庫にいつも入っているくらいお気に入りです。久留島優果

今ハマっているのはラムレーズンです。周りに苦手な人が多いので、誰も共感してくれないんですけど、『サーティワン』のラムレーズンが最高ですごく美味しいです。曽川咲葵

もう私はアイスが大好きすぎて決められないんですけど、最近よく食べるのはクッキーアンドクリームです。特にサーティワンのクッキーアンドクリームは、クッキーの塊がゴロゴロ入っていて最高です。とろける中にしっとりしたクッキーの食感がとても美味しいので、おすすめです。中村舞

私はミルクみたいなさっぱりした味が好きです。バニラじゃなくて、牧場とかで売ってそうなあっさりした甘さ控えめなタイプです。広島にある「ポーラーベア」というお店の「ピュアミルク」という味が一番お気に入りです。すごいボリュームなのにリーズナブルなのも魅力です。

――「傷つくことが青春だ」にちなんで、皆さんが青春を思い出す音楽、または凹んだ時に聴く音楽を教えてください。曽川咲葵

クリープハイプさんの「陽」という曲です。高校生の時によく聴いていて、いま改めて聴くとすごく背中を押される曲なんです。＜今日はアタリ

今日はハズレ

そんな毎日でも

明日も進んでいかなきゃいけないから＞と＜今日はハズレ 今日もハズレ そんな毎日でも 明日も進んでいかなきゃいけないのか＞という歌詞が、辛い時に「今日はハズレなんだ、アタリの日がいつか来る」と、すごく背中を押してもらっている一曲です。高雄さやか

私はHKT48さんの「スキ！スキ！スキップ！」を聴くと青春時代を思い出します。学生時代に毎日聴いていましたし、MVもたくさん観ていました。この曲を聴くと劇場公演や握手会に通っていた頃を思い出して、青春だった時代、自分の原点に戻ったような感覚になります。久留島優果

私はAKB48さんの「翼はいらない」です。小学生の頃、学校から帰ってきたら毎日音楽番組を録画したものを見ていて、それは特定のアーティストを見るというわけではなくて、３時間の特番があったら最初から最後まで一連の流れで観るのが日課でした。なので何回も同じ番組を観ていたり（笑）。その時にこの「翼はいらない」を知って、弾き語り系の落ち着いた曲で、学生時代を思い出します。中村舞

私はベートーヴェンの「悲愴」（ピアノソナタ第8番）です。この曲は凹んだ時に聴くことが多いのですが、自分の最期の瞬間にも聴きたいと思っているくらいお気に入りの１曲です（笑）。昔ピアノとバレエをやっていたので、クラシックの曲が好きなんです。聴くと当時の記憶が蘇ってきますし、大人になってから聴いているととても心が安らいで癒されます。

それぞれのSTU48への思い

――最後に、それぞれSTU48をどんな風に盛り上げていきたいですか。曽川咲葵

もうすぐ4期生が入ってくるので、一番年数の近い先輩として、3期生みんなでサポートできる立場でありたいです。いま、３期生の中で４期生の話題で持ちきりなんです。久留島優果

2.5期生はファンの方にもパフォーマンスを褒めていただけるので、パフォーマンス面でグループを引っ張っていきたいです。もう新人と言える年齢、歴でもないですし、これからのSTU48の土台を固めていけるような、任せられるなと思ってもらえるような存在になりたいです。中村舞

まだまだ認知度が低いと感じていて、ツアーで全国を回って、STU48をいろんな方に知ってもらいたいです。私は年数的にも年齢的にも大人になったので、お姉さんみたいな立場として、自分の言葉で伝えていきたいです。そして、それをどんどん繋いでいってもらえるように、いろんなことを背中でも見せたいと思っています。高雄さやか

２期生は自由なメンバーが多いんですけど、その中でも私はお姉さんなので、みんなのことを支えられたらいいなと思います。後輩もどんどん増えていくので、私も昔より余裕ができてきて、周囲に目を向けられるようになりました。後輩のことはちゃんと見つつ、私にできることがあったら何でもしたいです。相談にも何時間でも向き合いたいと思いますし、答えが見つかるまで手助けができたらと思っています。（おわり）■作品情報2025年8月27日発売

STU48 12thシングル「傷つくことが青春だ」価格：1,900円(税抜き価格1,727円)形態：CD＋Blu-ray[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】[通常盤]生写真1種ランダム封入●収録内容＜Type A＞【初回限定盤】品番：KIZM-90827〜8【通常盤】品番：KIZM-827〜8CDM-1. 傷つくことが青春だM-2. 青空を語り合おうM-3. 人の隣を走るなM-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.M-6. 人の隣を走るな off vocal ver.Blu-raySTU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW〜Peerless〜 Digest vol.1＜Type B＞【初回限定盤】品番：KIZM-90829〜30【通常盤】品番：KIZM-829〜30CDM-1. 傷つくことが青春だM-2. 青空を語り合おうM-3. あの頃のBGMM-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.M-6. あの頃のBGM off vocal ver.Blu-raySTU48 8th Anniversary Concert THE STU SHOW〜Peerless〜 Digest vol.2＜劇場盤＞価格：1,250円(税抜き価格1,136円)品番：NMAX-1444M-1. 傷つくことが青春だM-2. 青空を語り合おうM-3. 生口島の瀬戸田レモンじゃけぇM-4. 傷つくことが青春だ off vocal ver.M-5. 青空を語り合おう off vocal ver.M-6. 生口島の瀬戸田レモンじゃけぇ off vocal ver. ■STU48 Live Tour 2025〜傷つくことが青春だ〜〈日程・会場〉8月10日(日) 11日(月・祝)

東京都・ヒューリックホール東京8月23日(土)

広島県・広島県民文化センター 多目的ホール9月6日(土)

山口県・周南RISING HALL9月21日(日)

大阪府・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホール10月11日(土)

愛知県・名古屋Zephyr Hall10月18日(土)

福岡県・UNITEDLAB11月8日(土)

愛媛県・WstudioRED11月15日(土)16日(日)

香川県・高松festhalle公式HP：https://sp.stu48.com/news/detail/20579