自民党は臨時の総裁選を行うか議員の意向を確認する手続きについて27日午後、総裁選管理委員会を開き協議を行います。総裁選を求める議員の名前を公表するかが焦点です。

「名前が公表されるなら賛成できない」という議員もいて公表の是非が臨時総裁選を求める議員が過半数に達するかどうかに大きな影響を与えそうです。

自民党は27日午後、総裁選管理委員会の2回目の協議を行います。これまでの議論で総裁選を求める議員の意向を書面で、記名式で、確認する方向で調整が進んでいます。27日は議員の名前を公表するかなどについて詰めの協議が行われます。

選管メンバーのひとりは「実際は総裁の首を切るかの重い決断なので記名で、公表するのが望ましい」と話しています。

一方で、公表には、自らの意思表示をしづらくなる事から反対する声も多くあります。ある自民党中堅議員は「公表すると総裁選をすべきと言うハードルが上がる」。ある閣僚の1人は「本当はやるべきと思っているが公表されるなら、 立場上反対と言わざるを得ない」と話しています。

選管メンバーの中でも公表すべきという議員と反対の議員で意見が割れる中、ある選管メンバーは「時間をかけすぎてもいけない、きょう決めきりたい」と話しています。