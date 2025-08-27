Hasselbladは、同社Xシステムに対応する交換レンズ「XCD 2,8-4/35-100E」を8月26日（火）に発売した。価格は71万5,000円。

35mm判換算で28-76mm相当をカバーするズームレンズ。従来の「XCD 3,5-4,5/35-75」と比べて広角、望遠側ともに拡張しながらも、19％軽量化し、10％短縮した。Xシステムの交換レンズにおいてフラッグシップとなる「Eシリーズ」に属する。

装着イメージ

13群16枚のレンズ構成を採用し、非球面レンズ3枚とEDレンズ5枚を組み込んだ。1億画素のイメージセンサーに応える高い描写性能を持つという。

AF駆動にはステッピングモーターを採用。同日に発売した中判ミラーレスカメラ「X2D II 100C」に搭載されたAF-Cモードと組み合わせることで、動く被写体の追従性能も向上したとしている。

レンズには1/4,000秒～68分までの幅広いシャッター速度に対応するリーフシャッターを内蔵。全速度でフラッシュ同調が可能で、明るい環境での大口径撮影やフィルフラッシュ撮影にも対応する。

鏡筒は金属製。ズーム、フォーカスに加え、シャッター速度や絞りなどをカスタマイズできるコントロールリングを装備する。

本レンズにあわせた86mm径の専用フィルターも発売する。NDフィルターが4万6,200円、円偏光フィルターが7万4,800円、UVフィルターが4万1,250円。

NDフィルター

円偏光フィルター

UVフィルター

焦点距離：35-100mm（35mm判換算28-76mm相当） フォーカス：AF レンズ構成：13群16枚（非球面レンズ3枚、EDレンズ5枚を含む） 最短撮影距離：0.4m 最大撮影倍率：1:8.0 絞り：F2.8（F4）～F32 フィルター径：86mm 外形寸法：φ138×90mm 重量：894g（キャップ・レンズシェードを除く）