【実食レポ】贅沢なデザートティー4種類から選べる！ゴンチャ「あふれる巨峰」シリーズ
ゴンチャから、旬の巨峰の魅力を多彩なラインナップで堪能できる新作「あふれる巨峰」が期間限定で登場！
ミルクティー・ティーエード・ジェラッティー・スパークリングティーの4種類の贅沢なデザートティーから選べます☆
ゴンチャ「あふれる巨峰」シリーズ
発売日：2025年9月4日(木)
先行販売：2025年8月28日(木)〜 ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店
モバイルオーダー先行販売：2025年9月1日(月)〜 商品取り扱い全店にて
※トッピングのみ全店で9月4日(木)より販売
販売店舗：国内ゴンチャ全店
※一部商品を販売しない店舗があります
世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェとして人気を集めている、台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」
今回新作として登場するのは、旬の巨峰の魅力を多彩なラインナップで堪能する「あふれる巨峰」シリーズです。
巨峰のコクと深みのある味わいを引き立てるブラックティーに、ジューシーな巨峰ゼリーと濃厚な巨峰ソースを合わせています。
ラインナップは、まろやかなミルクティーに、巨峰の風味をストレートに楽しめるティーエード、スイーツのような満足感のあるジェラッティー、シュワっとさわやかなスパークリングティー。
ミルクティーとジェラッティーには、ほんのりシトラスが香る、チーズミルクフォームをトッピングしてよりリッチな味わいに仕上げられています☆
あふれる巨峰 ミルクティー
価格：ICED/M 650円（税込）
カスタマイズ：追加トッピングは1つまで可能
ブラックティーをベースに、巨峰の甘みを凝縮したゼリーとソースを合わせた「あふれる巨峰 ミルクティー」
まろやかなシトラスチーズミルクフォームをトッピングし、スイーツのような満足感のある仕上がりに！
巨峰のおいしさを余すところなく詰め込んだ、贅沢なミルクティーです。
あふれる巨峰 ジェラッティー
価格：FROZEN/M 680円（税込）
カスタマイズ：
・甘さ・氷の量の変更はできません
・追加トッピングは1つまで可能
巨峰の味わいを、シャリッと食感で楽しむフローズンドリンクとして「あふれる巨峰 ジェラッティー」が登場。
ブラックティーをベースに、巨峰の甘みを凝縮したゼリーとソースを合わせています。
ほんのりシトラスが香るチーズミルクフォームをトッピングして満足感も味わえる、飲むスイーツのような贅沢な1杯です。
あふれる巨峰 ティーエード
価格：ICED/M 650円（税込）
カスタマイズ：追加トッピングは2つまで可能
巨峰とお茶のハーモニーをストレートに楽しむ「あふれる巨峰 ティーエード」
ブラックティーに、巨峰の魅力を詰め込んだゼリーとソースを合わせたフルーツティーです。
ふくよかで奥行きのある風味のブラックティーが、巨峰の深みのある味わいを引き立てる、相性抜群のハーモニーを楽しめます。
あふれる巨峰 スパークリングティー
価格：ICED/L 740円（税込）
カスタマイズ：
・氷の量の変更はできません
・追加トッピングは1つまで可能
※ミルクフォームはトッピング不可
芳醇でふくよかなブラックティーに、濃厚でコクのある甘みを凝縮した巨峰ソースとゼリーを合わせた「あふれる巨峰 スパークリングティー」
シュワっとさわやかなスパークリングティーに仕上げられています。
果汁のみずみずしさを引き立てる、甘味と酸味のバランスにもこだわった1杯です。
トッピング：巨峰 ゼリー
価格：90円（税込）
トッピングとして発売される、巨峰のジューシーな味わいをぎゅっと閉じ込めた「巨峰 ゼリー」
巨峰の濃厚な甘みとコク、芳醇な香りが広がり、飲みごたえもアップします。
特に、「アールグレイティー」や「阿里山ウーロン ミルクティー」との相性ばっちりです☆
「マンゴー阿里山 ティーエード」に合わせて、巨峰とマンゴーのマッチングを楽しむのもおすすめ！
こだわりポイント1「ジューシーな巨峰ゼリー」
巨峰のジューシーな味わいを閉じ込めたゼリー。
ぷるんとした食感のアクセントで、飲みごたえもアップします！
こだわりポイント2「芳醇で濃厚な巨峰ソース」
巨峰果汁を使い、濃厚なソースに仕立てられています。
ひと口目から、芳醇な香りとコクのある甘みが広がります。
こだわりポイント3「巨峰を引き立てるブラックティー」
ベースに使用されているのは、ふくよかで奥行きのある風味のブラックティー。
巨峰のコクと深みのある味わいを引き立てています。
こだわりポイント4「まろやかなコクのあるシトラスチーズミルクフォーム」
ほんのりシトラスが香るチーズミルクフォームを、ミルクティーとジェラッティーに使用。
まろやかなコクが加わり、よりリッチな味わいになります。
巨峰のジューシーな魅力あふれる、ミルクティー・ティーエード・ジェラッティー・スパークリングティー、4種類のラインナップ！
ゴンチャの「あふれる巨峰」シリーズは、2025年9月4日（木）より期間限定で登場します。
