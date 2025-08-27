ゴンチャから、旬の巨峰の魅力を多彩なラインナップで堪能できる新作「あふれる巨峰」が期間限定で登場！

ミルクティー・ティーエード・ジェラッティー・スパークリングティーの4種類の贅沢なデザートティーから選べます☆

ゴンチャ「あふれる巨峰」シリーズ

発売日：2025年9月4日(木)

先行販売：2025年8月28日(木)〜 ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店

モバイルオーダー先行販売：2025年9月1日(月)〜 商品取り扱い全店にて

※トッピングのみ全店で9月4日(木)より販売

販売店舗：国内ゴンチャ全店

※一部商品を販売しない店舗があります

世界約30か国で2,000店以上を展開するグローバルティーカフェとして人気を集めている、台湾発祥の「ゴンチャ（Gong cha）」

今回新作として登場するのは、旬の巨峰の魅力を多彩なラインナップで堪能する「あふれる巨峰」シリーズです。

巨峰のコクと深みのある味わいを引き立てるブラックティーに、ジューシーな巨峰ゼリーと濃厚な巨峰ソースを合わせています。

ラインナップは、まろやかなミルクティーに、巨峰の風味をストレートに楽しめるティーエード、スイーツのような満足感のあるジェラッティー、シュワっとさわやかなスパークリングティー。

ミルクティーとジェラッティーには、ほんのりシトラスが香る、チーズミルクフォームをトッピングしてよりリッチな味わいに仕上げられています☆

あふれる巨峰 ミルクティー

価格：ICED/M 650円（税込）

カスタマイズ：追加トッピングは1つまで可能

ブラックティーをベースに、巨峰の甘みを凝縮したゼリーとソースを合わせた「あふれる巨峰 ミルクティー」

まろやかなシトラスチーズミルクフォームをトッピングし、スイーツのような満足感のある仕上がりに！

巨峰のおいしさを余すところなく詰め込んだ、贅沢なミルクティーです。

あふれる巨峰 ジェラッティー

価格：FROZEN/M 680円（税込）

カスタマイズ：

・甘さ・氷の量の変更はできません

・追加トッピングは1つまで可能

巨峰の味わいを、シャリッと食感で楽しむフローズンドリンクとして「あふれる巨峰 ジェラッティー」が登場。

ブラックティーをベースに、巨峰の甘みを凝縮したゼリーとソースを合わせています。

ほんのりシトラスが香るチーズミルクフォームをトッピングして満足感も味わえる、飲むスイーツのような贅沢な1杯です。

あふれる巨峰 ティーエード

価格：ICED/M 650円（税込）

カスタマイズ：追加トッピングは2つまで可能

巨峰とお茶のハーモニーをストレートに楽しむ「あふれる巨峰 ティーエード」

ブラックティーに、巨峰の魅力を詰め込んだゼリーとソースを合わせたフルーツティーです。

ふくよかで奥行きのある風味のブラックティーが、巨峰の深みのある味わいを引き立てる、相性抜群のハーモニーを楽しめます。

あふれる巨峰 スパークリングティー

価格：ICED/L 740円（税込）

カスタマイズ：

・氷の量の変更はできません

・追加トッピングは1つまで可能

※ミルクフォームはトッピング不可

芳醇でふくよかなブラックティーに、濃厚でコクのある甘みを凝縮した巨峰ソースとゼリーを合わせた「あふれる巨峰 スパークリングティー」

シュワっとさわやかなスパークリングティーに仕上げられています。

果汁のみずみずしさを引き立てる、甘味と酸味のバランスにもこだわった1杯です。

トッピング：巨峰 ゼリー

価格：90円（税込）

トッピングとして発売される、巨峰のジューシーな味わいをぎゅっと閉じ込めた「巨峰 ゼリー」

巨峰の濃厚な甘みとコク、芳醇な香りが広がり、飲みごたえもアップします。

特に、「アールグレイティー」や「阿里山ウーロン ミルクティー」との相性ばっちりです☆

「マンゴー阿里山 ティーエード」に合わせて、巨峰とマンゴーのマッチングを楽しむのもおすすめ！

こだわりポイント1「ジューシーな巨峰ゼリー」

巨峰のジューシーな味わいを閉じ込めたゼリー。

ぷるんとした食感のアクセントで、飲みごたえもアップします！

こだわりポイント2「芳醇で濃厚な巨峰ソース」

巨峰果汁を使い、濃厚なソースに仕立てられています。

ひと口目から、芳醇な香りとコクのある甘みが広がります。

こだわりポイント3「巨峰を引き立てるブラックティー」

ベースに使用されているのは、ふくよかで奥行きのある風味のブラックティー。

巨峰のコクと深みのある味わいを引き立てています。

こだわりポイント4「まろやかなコクのあるシトラスチーズミルクフォーム」

ほんのりシトラスが香るチーズミルクフォームを、ミルクティーとジェラッティーに使用。

まろやかなコクが加わり、よりリッチな味わいになります。

巨峰のジューシーな魅力あふれる、ミルクティー・ティーエード・ジェラッティー・スパークリングティー、4種類のラインナップ！

ゴンチャの「あふれる巨峰」シリーズは、2025年9月4日（木）より期間限定で登場します。

