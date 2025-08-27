TWICE・MOMO『エル・ジャポン』表紙にソロ初登場！Number_i平野紫耀はルイ・ヴィトン展をナビゲート
『ELLE Japon（エル・ジャポン）』10月号（8月28日発売）に、TWICEのMOMO、Number_iの平野紫耀が登場。それぞれ美しいビジュアルが展開されている。
■静謐なジュエリーと交差するMOMOの輝き
グローバルアイコンTWICEのMOMOが、『エル・ジャポン』10月号の表紙と誌面に登場。MOMOの多面的な魅力とリンクする「タサキ」の最新ジュエリーに合わせて、モード、マニッシュ、カジュアルなど多彩なスタイリングを披露している。凛とした眼差しと、強くしなやかな感性で魅せるMOMOのフォトストーリーは全8ページにわたって掲載。
なお、MOMOが『エル・ジャポン』のカバーにソロで登場するのは今回が初めてとなる。
メイン写真：ELLE Japon October 2025 photo MOONHYUK CHOI
■平野紫耀と旅するルイ・ヴィトン『ビジョナリー・ジャーニー』展
Number_iの平野紫耀が、“旅の真髄（こころ）”に触れられるクリエイティブな空間をナビゲート。
ルイ・ヴィトンのアトリエが再現されたセクションに展示されている自身がオーダーしたトランクについて、平野は「僕はバイクが好きなので、工具箱から着想を得てオーダーしました。（中略）フタの内側には“Number_i”のロゴ入りのゴールドプレートも付いています。初めて完成品を見たときは、言葉にならないくらい感動しました」と熱い想いをコメント。
平野がオーダーした“ツールボックス・トランク”を、ぜひ本誌でもチェックしよう。
■書籍情報
2025.08.28 ON SALE
『エル・ジャポン』10月号
