きょうも厳しい暑さと急な激しい雨に注意が必要です。

【写真を見る】愛知･三重に熱中症警戒アラート 最高気温は名古屋･岐阜で35℃予想 愛知･岐阜･三重の天気予報（8/27 昼）

正午前の名古屋市内です。晴れ間はありますが、雲が多く出ています。愛知県と三重県には熱中症警戒アラートが発表されています。屋内、屋外を問わずこまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を心がけてください。

きょうは午後も日差しの届く所はありますが、雲が広がりやすくなるでしょう。大気の状態が不安定になるため、雷や急な激しい雨など天気の急変にご注意ください。

最高気温は名古屋や岐阜で35℃、豊橋や津、尾鷲で34℃の予想です。湿度が高く、午後も蒸し暑さが続くでしょう。

あすは晴れ間はありますが、大気の不安定な状態が続き、所々で雨がザッと強まるでしょう。予想最高気温は名古屋や岐阜で37℃と、体にこたえる暑さが戻る見込みです。

【週間予報】

来週月曜日ごろまではおおむね晴れるでしょう。週末は日差しが強まり、名古屋や岐阜で体温を超える危険な暑さになる見込みです。来週は雲が多いものの気温はあまり下がらず、各地で厳しい暑さが続くでしょう。引き続き熱中症に警戒してください。