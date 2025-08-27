人間が自然を表現するための「言葉」が消えつつあるとの研究結果
近年では人間の活動による気候変動や環境破壊が問題となっているにもかかわらず、いまだに環境問題についてピンと来ていないという人も多くいます。その理由のひとつには、自然と人間との関係が薄れてきていることが挙げられますが、実際に出版物で使われた単語の傾向を調査した結果、人間が「自然を表現するための言葉」を使わなくなってきていることが判明しました。
イギリスのダービー大学で心理学教授を務めるマイルズ・リチャードソン氏は、自然と人間との関係が崩壊していることが環境問題の根底にあると指摘。そこで新たな研究では、人間と自然の断絶をモデル化してシミュレーションを行いました。
以下が、リチャードソン氏が主張する人間と自然の断絶モデルです。人間と自然との関わり(Nature Connectedness)は、本人が直接自然に対して強い注意を向けること(Dynamic Attention)と、親(Parent)を通じた経験の継承によって育まれます。つまり、人間と自然との関わりは自分の生涯だけでなく、世代を超えた影響も受けているというわけです。
地域社会から自然が消えて都市化すると、その周辺に住んでいる人と自然との関わりが薄れ、それが世代を超えて波及してしまいます。リチャードソン氏はこのモデルでシミュレーションを行い、1800年以降で人間と自然の関わりがどのように変化したのかを調べました。
1800年頃の社会を示した以下の図は、緑の点が「自然豊かな地域」を、赤の点が「自然が失われた都市部」を表しています。
2020年頃になると、自然豊かな地域はかなり減少し、都市部の領域が大幅に増加しました。時間が経過するにつれて、人間と自然との関わりはどんどん薄れていることがわかります。
リチャードソン氏はこのシミュレーション結果を検証するため、「書籍に出てきた言葉」を用いて、人間と自然との関わりを時系列で追跡する方法を考案しました。この方法は、1500年以降の刊行物における単語の出現頻度を調査できるGoogle Books Ngram Viewerを用いて、「川(river)」「花(blossom)」「コケ(moss)」「枝(bough)」「草地(meadow)」「海岸(coast)」といった自然を表現する単語が使われる頻度が、時代によってどのように変わったのかを調べるというものです。
以下のグラフは、1800年頃から2000年以降にかけて刊行された出版物における「自然を表現する言葉」の出現頻度を示したもの。現代に近づくにつれてどんどん自然を表現する言葉は使われなくなっており、特に工業化と都市化が急速に進んだ1850年以降はその傾向が顕著にみられます。
また、以下のグラフは出版物における自然を表現する言葉の出現頻度を示したグラフ(青い線)と、モデルのシミュレーションによって示された人間と自然との関わりを示したグラフ(赤い線)を重ねたもの。リチャードソン氏は、人間と自然との相互作用の減少が、自然を表現する言葉の減少を誤差5％以内で予測できたと説明しています。
リチャードソン氏は、「これらの単語は人々が何に気付き、何を重視し、何について書いたのかを反映しています」と述べています。1800年から1990年にかけて、自然を表現する言葉の出現頻度は60.6％も減少したとのことです。
一方でグラフからは、1990年以降はわずかに自然を表現する言葉の出現頻度が上がっていることがわかります。これは、近年の出版業界における傾向が影響している可能性のほか、ここ数十年で自然と人間のつながりにプラスの影響を及ぼした社会的要因があった可能性を示唆するものです。
リチャードソン氏は、「自然とのつながりは、今や環境危機の根本的な原因として認識されています。それは、人間と自然の幸福を結びつける、私たち自身のメンタルヘルスにとっても極めて重要です。社会と自然の関係を変えようとするなら、根本的な変化が必要です」と主張しました。