お口にポイっと、元気チャージ♡【カルディ】一口サイズが嬉しい！「お手軽おやつ」

小腹が空いたときに便利なひと口サイズのお菓子は、ちょっとした休憩やお出かけ中などさまざまなシーンで活躍してくれます。【カルディ】には、そんなひと口サイズで食べやすく、満足感のあるおやつが揃っているんです。そこで今回は、食べやすさも美味しさも優秀な「お手軽おやつ」を4つ紹介します。

黒糖と黒蜜の甘みがギュッと詰まってる

ポイっと口の中に入るひと口サイズの「ひとくち塩黒糖サーターアンダギー」。生地には黒糖と「ぬちまーす」が練り込まれているため、コク深い甘さにほんのり塩気が加わったクセになる味わいを楽しめそう。持ち歩きにも便利なサイズ感で、お出かけ中のおやつにもおすすめです。

玄米パフの軽やかさも懐かしい

玄米・水飴・砂糖・沖縄県産黒糖のシンプルな素材で仕上げた「黒糖玄米おこし」。軽やかな食感の玄米パフに黒糖をたっぷりと絡めてあり、駄菓子のような昔懐かしい味わいが魅力です。黒糖の香りと甘み、どちらも堪能できるお菓子となっています。

おやつにもおつまみにも◎「うめいか天」

@monmon.121さんが「指までおいしいやつ」とコメントするのは、お酒のおつまみにもぴったりな「うめいか天」。ひと口サイズのいか天を梅かつおで味付けしてあり、しょっぱすぎず甘すぎない、ほどよい梅の酸味が楽しめます。梅好きには、ぜひチェックして欲しい一品です。

ストック推奨！ 味も食感も病みつき度高め

「ペンバートン プレッツェル & ナッツミックス」の新作「バッファローランチ」は、バッファローウィング味のプレッツェルとランチソース味のナッツの組み合わせです。濃いめの味とバッファローウィング味のピリ辛感は、無心で食べてしまう中毒性がありそう。

ちょっとしたおやつに便利な【カルディ】の「お手軽おやつ」。いずれも手が止まらない美味しさなので、いっきに食べてしまったときのためにストックを買っておくのがおすすめですよ。

writer：河合 ひかる