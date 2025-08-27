45年前の価格で提供！玄品 創業45周年企画第2弾「復刻キャンペーン・大感謝祭」

国内外でとらふぐ料理「玄品」は、創業45周年企画第2弾「復刻キャンペーン・大感謝祭」を2025年9月1日〜2025年11月15日に開催。

 

玄品 創業45周年企画第2弾「復刻キャンペーン・大感謝祭」

 

 

期間　　：2025年9月1日(月)〜2025年11月15日(土)

対象店舗：全国の玄品(※一部店舗は対象外)

提供形態：店内・テイクアウト(一部テイクアウト／デリバリー対象外)

 

45年分の「ありがとう」を込めて、創業当時のとらふぐメニューを中心に、45年前の価格で提供します。

 

■メニュー内容

【3つのコース】

・とらふぐセット　　：4,070円(税別 3,700円)

現行「玄コース(5,300円)」相当

・とらふぐコース　　：5,478円(税別 4,980円)

現行「醍醐コース（6,800円）」相当

・とらふぐフルコース：8,228円(税別 7,480円)

45周年を記念し作られた

「白子」「焼きふぐ」を含む特別フルコース

【単品メニュー(通常 → キャンペーン価格)』

・白子　　　　　　　　　 ：通常 2,580円 → 1,738円(税別 1,580円)

・唐揚げ　　　　　　　　 ：通常 1,800円 → 1,628円(税別 1,480円)

・骨付きフグ　　　　　　 ：通常 2,680円 → 2,178円(税別 1,980円)

・皮(鍋／揚げ／焼き)　　 ：660円(税別 600円)

・ヒレ酒　　　　　　　　 ：通常 880円 → 605円(税別 550円)

・天然ヒレ酒　　　　　　 ：通常 1,650円 → 1,100円(税別 1,000円)

・3種盛り(鍋用)〈新登場〉：2,178円(税別 1,980円)

■実施店舗

下記店舗を除く、全国の玄品店舗

(川口店、品川大井町店、亀戸店)

