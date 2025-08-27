ゴンチャに贅沢な“飲む巨峰”！秋のティータイムを彩る「あふれる巨峰」シリーズ登場
【女子旅プレス＝2025/08/27】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、旬の巨峰を贅沢に使った「あふれる巨峰」を4つのラインナップで9月4日（木）より期間限定で提供する。
「あふれる巨峰」は、巨峰のコクと深みのある味わいを引き立てるブラックティーに、ジューシーな巨峰ゼリーと濃厚な巨峰ソースを合わせた、秋の始まりにふさわしい贅沢なデザートティー。
同シリーズは、巨峰の魅力を最大限に引き出した4つの個性豊かなラインナップで展開、巨峰の新たな楽しみ方を提案する。
1. あふれる巨峰 ミルクティー
巨峰の甘みを凝縮したゼリーとソースを、まろやかなブラックティーと組み合わせた一杯。ほんのりシトラスが香るチーズミルクフォームをトッピングすることで、まるでスイーツのような満足感を実現した。巨峰の美味しさを余すところなく味わえる、まさに飲むスイーツだ。
2. あふれる巨峰 ジェラッティー
巨峰の味わいを、シャリッとした食感で楽しめるフローズンドリンク。こちらもブラックティーをベースに、巨峰ゼリーとソースを合わせている。ほんのりシトラスが香るチーズミルクフォームのまろやかなコクが加わり、冷たいながらもリッチな飲みごたえ。暑い日にぴったりの、ご褒美フローズンだ。
3. あふれる巨峰 ティーエード
巨峰本来の甘みと香りを、お茶とのハーモニーでストレートに楽しむならこれ。ふくよかで奥行きのあるブラックティーが、濃厚な巨峰ゼリーとソースの味わいを引き立てる。フルーツティー好きにはたまらない、相性抜群の組み合わせだ。
4. あふれる巨峰 スパークリングティー
シュワッとした爽快感が特徴のスパークリングティーは、巨峰のみずみずしさを堪能したい人にぴったり。濃厚な巨峰ソースとゼリーを、芳醇なブラックティーと合わせ、炭酸で仕上げた。甘みと酸味のバランスが絶妙で、一口飲むたびに心地よい泡と香りが広がる。
また、「巨峰ゼリー」は単品でもトッピングとして購入可能。いつものドリンクに巨峰の味わいをプラスして、自分だけのカスタマイズを楽しむこともできる。この秋、ゴンチャで巨峰のあふれる魅力に浸ってみてはどうだろうか。（女子旅プレス／modelpress編集部）
あふれる巨峰 ミルクティー （ICED/M） 650円
あふれる巨峰 ジェラッティー （FROZEN/M） 680円
あふれる巨峰 ティーエード （ICED/M） 650円
あふれる巨峰 スパークリングティー （ICED/L）
※ 記載価格はすべて税込み。
発売日：2025年9月4日
先行販売：8月28日〜 ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店
販売店舗：国内ゴンチャ全店
