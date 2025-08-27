三上悠亜、ランジェリー＆ルーズソックスで美ボディ披露「憧れの体型」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】タレントの三上悠亜が26日、自身のInstagramを更新。韓国雑誌「MAPS」撮影のオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】三上悠亜、ルーズソックス履いた悩殺ショットにファン騒然
三上は「韓国雑誌『MAPS』のオフショ」と韓国雑誌の撮影オフショットを公開。写真では、薄ピンクのランジェリーに白いルーズソックスを合わせたスタイリングで、日本家屋の縁側のような和の空間で撮影された様子が収められている。緑に囲まれた自然な環境の中で、美しいボディラインが際立つ印象的なショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「憧れの体型」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「美しい」「セクシー」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆三上悠亜、ランジェリー＆ルーズソックス姿公開
