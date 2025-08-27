ÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¤Ç¡Ö³«´Û30¼þÇ¯µÇ°Å¸ Æü¾ï¤Î¥³¥ì¥ª¡×³«ºÅ¡£Æü¾ï¤Î½êºî¤ò¿¶ÉÕ¤±Ä¾¤·¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î»ëºÂ¤òÂó¤¯
Åìµþ¡¦À¶À¡Çò²Ï¤ÎÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¤¬³«´Û30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2025Ç¯¡¢¡Ö³«´Û30¼þÇ¯µÇ°Å¸ Æü¾ï¤Î¥³¥ì¥ª¡ÊMOT¡Çs 30th Anniversary Exhibition Choreographies of the Everyday¡Ë¡×¤¬8·î23Æü¤«¤é11·î24Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨µÙ´ÛÆü¤¢¤ê¡Ë¡£
²ñ¾ìÆþ¸ý/photo by ©FASHION HEADLINE
ËÜÅ¸¤Ï¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¹ÔÆ°¤ä½êºî¤ò¡Ö¥³¥ì¥ª¡á¿¶ÉÕ¡×¤ÈÂª¤¨Ä¾¤·¡¢µ¬ÈÏ¤Ë¹³¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤¿¤ÊÁÏÂ¤¤òÀ¸¤à¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¼ÂÁ©¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Å¸¼¨¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÉý¹¤¤À¤Âå¤Îºî²ÈÌó30Ì¾¡¿ÁÈ¤¬»²²Ã¤·¡¢±ÇÁü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢³¨²è¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¸½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡ÖÆü¾ï¡×¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥à¡¦¥á¥Ã¥Ä¡ÖÌÚ¤òÆ§¤à¡×2025Ç¯/photo by ©FASHION HEADLINE
Å¸¼¨¤Ë¤Ï¡¢À¸³è¤Ëº¬º¹¤·¤¿Ê¸²½¤ä¼Ò²ñÅªÊ¸Ì®¤Ë±Ô¤¯¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¤ò¸¶ÎÁ¤Ë¤·¤¿¾úÂ¤¤ä¿©Ê¸²½¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î»ýÂ³Åª¤Ê±Ä¤ß¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¥é¥¤¥¹¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¿©¤È½Û´Ä¤òÇÞ²ð¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸³«¡£¥¸¥ç¥Ê¥¿¥¹¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ó¥É¥é¡¼¥Ç¤Ï¡¢±ÇÁü¤òÍÑ¤¤¤Æ¶¦Æ±ÂÎ¤äÏ«Æ¯¤Î¿ÈÂÎÅª¥ê¥º¥à¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤Ê¤À¼¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¹¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ö¥¦¥ß¡¢¼ê¡¢³¤½÷¤¿¤Á¡×2025Ç¯/photo by ©FASHION HEADLINE
¤Þ¤¿¡¢ÂçÏÂÉö¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö·¿¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¸Ä¿Í¤È¼Ò²ñ¤Î´Ø·¸À¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½ÐÅ¸¡£¹³µÄ±¿Æ°¤Î»ÑÀª¤ä¤½¤ÎÈ¿Éü¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤¹¤ëÁõÃÖ¤È¥É¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Îò»ËÅª¡¦À¯¼£ÅªÊ¸Ì®¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¿ÈÂÎ¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¡¢¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î½ÐÍè»ö¤ò´ÑµÒ¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ´üÃæ¤Ë¤ÏÁõÃÖÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿ÈÂÎ´¶³Ð¤ËÄ¾ÀÜºîÍÑ¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÏÂÉö¡Ö¶Ä¸þ¤±¤ÇÇØÉé¤¦¡×2025Ç¯/photo by ©FASHION HEADLINE
Å¸¼¨¶õ´Ö¤òÊâ¤¯¤È¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÀø¤à¾®¤µ¤ÊÆ°ºî¤ä½¬´·¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¡Ö¿¶ÉÕ¤±¡×¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢´Õ¾Þ¼Ô¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ´¶³Ð¤äµ²±¤È¶Á¤¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë²áµî30Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼¡¤Î30Ç¯¤Ë²¿¤òÄó¼¨¤Ç¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´ãº¹¤·¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤»¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
¡Ö³«´Û30¼þÇ¯µÇ°Å¸ Æü¾ï¤Î¥³¥ì¥ª¡×¤Ï¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆü¾ï¤ò±Ç¤¹¶À¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ì¤Íè¤ò»×¹Í¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¸³¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ/photo by ©FASHION HEADLINE
¡Ú´ðËÜ¾ðÊó¡Û
²ñ´ü¡§2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ)¡Á11·î24Æü(·î¡¦¿¶µÙ)
³«´Û»þ´Ö¡§10:00¡Ý18:00¡ÊÅ¸¼¨¼¼Æþ¾ì¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
*8¡¦9·î¤ÎËè¶âÍËÆü¤Ï21:00¤Þ¤Ç³«´Û
µÙ´ÛÆü¡§·îÍËÆü¡Ê9·î15Æü¡¢10·î13Æü¡¢11·î3Æü¡¢11·î24Æü¤Ï³«´Û¡Ë¡¢9·î16Æü¡¢10·î14Æü¡¢11·î4Æü
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û ´ë²èÅ¸¼¨¼¼ 1F/B2F¡¢¥Û¥ï¥¤¥¨ ¤Û¤«
´ÑÍ÷ÎÁ¡§°ìÈÌ2,100±ß(1,680±ß)¡¿Âç³ØÀ¸¡¦ÀìÌç³Ø¹»À¸¡¦65 ºÐ°Ê¾å1,100±ß(880±ß)¡¿Ãæ¹âÀ¸500±ß(400±ß)¡¿¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ
¤ªÆÀ¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È 3,500±ß¡Ê°ìÈÌ2Ëç¡Ë¡ö¥Á¥±¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¤ßÈÎÇä
¡Ú»²²Ã¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
ÀÄ»³¸ç¡¢¥Ð¥¯¥À¥Ñ¥ó¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¢CAMP¡¢¥Ò¡¼¥á¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¡¢¥¸¥ç¥Ê¥¿¥¹¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ó¥É¥é¡¼¥Ç¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¡¦¥Õ¥¡¥Ï¥ë¥É¡¢FAMEME¡¢¥·¥ë¥Ñ¡¦¥°¥×¥¿¡¢ÛØÈé°ìÉ§¡¢½Ð¸÷¿¿»Ò¡¢º£½ÉÌ¤Íª¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥µ¥ê¥»¥Æ¥£¥¢¥Æ¥£¡õ ¥¢¥ê¡¦"¥¸¥à¥²¥Ã¥É"¡¦¥»¥ó¥Ç¥£¡¢üîÅÄºÚ·î¡¢¥¢¥ó¡¦¥ß¡¼¡¦¥ì¡¼¡¢¥µ¥à¡¦¥á¥Ã¥Ä¡¢¥·¥å¥Ó¥®¡¦¥é¥ª¡¢¥ê¡¢¥é¥¤¥¹¡¦¥Ö¥ê¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡¦¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥¯¥é¥Ö¡¢¥Ô¥Ê¥ê¡¼¡¦¥µ¥ó¥Ô¥¿¥Ã¥¯¡¢º´¡¹ÌÚ·ò¡¢¿·³¤³ÐÍº¡¢¥½¡¼¡¦¥½¥¦¥¨¥ó¡¢üâ¶¶è½»Ò¡¢üâ¶¶ô¥¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¾å¸¶º»Ìé²Ã¡¢¿¢Â¼¿¿¡¢¥«¥ì¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥é¡¼¥ì¡¢»³ÅÄ¶Á¸Ê¡¢ÂçÏÂÉö ¤Û¤«
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§
ÅìµþÅÔ¸½ÂåÈþ½Ñ´Û
ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è»°¹¥4-1-1(ÌÚ¾ì¸ø±àÆâ)
TEL¡§03-5245-4111¡ÊÂåÉ½¡Ë
