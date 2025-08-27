インテルは弱体化していない 開幕から5ゴール大勝のスタートにバストーニが語る自信「失敗のシーズンと言う人もいたけど……」
昨季のインテルはリーグで2位、チャンピオンズリーグでは準優勝を果たすなど、決して悪いシーズンではなかった。しかしチャンピオンズリーグ決勝ではパリ・サンジェルマンに0-5と衝撃の大敗を喫したこともあり、どこか大失敗のシーズンと判定されるところもあった。
加えてチームの中心選手にはベテランも多く、指揮官シモーネ・インザーギも退任。チームは1つのサイクルの終わりを迎えたとも言われた。
「昨季はCL決勝に進み、リーグでは僅か1ポイント差の2位だった。人々の中には失敗のシーズンと言う人もいたけど、ピークの終わりにあるチームがCL決勝に辿り着くことは出来ないよ。チームは健全な状態にあり、意欲に満ち溢れている。新戦力もチームにエネルギーとモチベーションを与えてくれたね。このチームで戦えることを嬉しく思うし、今季も良い成績を残したい」（『Calciomercato』より）。
DFフランチェスコ・アチェルビ（37）やMFヘンリク・ムヒタリアン（36）らベテランも健在であり、そこにMFルイス・エンリケやアディ・ディウフ、FWアンジュ・ヨアン・ボニーなど楽しみな戦力も加わった。今季もスクデットを狙うだけの力はあるはずで、王者ナポリとのレースは今季も熱いものとなりそうだ。