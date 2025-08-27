µ¡Ç½¤¹¤ì¤Ð²¤½£¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î´°À®ÅÙ¡¡¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡¢¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¡¢¥¢¥ó¥®¥µ¡¢¥í¥Ü¥Ä¥«¤Î¡Ô¥Ê¥Ý¥êÃæÈ×4¿Í½°¡Õ
¥»¥ê¥¨A³«ËëÀá¤Ç¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥í¤ò2-0¤Ç·âÇË¤·¡¢Ï¢ÇÆ¤ØÎÉ¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿²¦¼Ô¥Ê¥Ý¥ê¡£º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤«¤é²Ã¤ï¤Ã¤¿MF¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤«¤À¤í¤¦¡£
¼ÂÎÏ¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤È¥Þ¥óC¤Ç½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥Ã¥¹¥ª¡¼¥íÀï¤Ç¤Ï¾¯¡¹¥é¥Ã¥¡¼¤Ê·Á¤Ê¤¬¤é¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éÆÀÅÀ¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÈ×¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÁª¼ê¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£°Ë¡ØGazzetta dello Sport¡Ù¤¬Áá¤¯¤â²«¶â¤Î4¿Í½°¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¡¦¥Ö¥é¥¤¥Í¡¢ºòµ¨MVP¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥È¥ß¥Í¥¤¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é2¿Í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥¢¥ó¥®¥µ¡¢¥¹¥¿¥Ë¥¹¥é¥Õ¡¦¥í¥Ü¥Ä¥«¤Î4¿Í½°¤À¡£
¡ØGet Footballnews Italy¡Ù¤Ï¡ÖÃæÈ×¤Ï·Á¤ÈÌò³ä¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼Á¤È·ã¤·¤µ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Æ¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤¿ÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Áª¼ê¤«¤éºÇÂç¸Â¤Î¼Á¤ò°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤À°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿»þ´Ö¤ÏÃ»¤¤¤¬¡¢¥³¥ó¥Æ¤Ï½éÀï¤«¤é¤³¤Î4¿Í¤òÃæÈ×¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²¿¤Îí´í°¤¤¤â¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ê¥Ý¥ê2Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥³¥ó¥Æ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¤Î´°àú¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È4¿Í¤Î²ÄÇ½À¤Ë´üÂÔ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î4Ëç¤Ï¥»¥ê¥¨A¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ïºòµ¨°Ê¾å¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£