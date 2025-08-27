始まりは2001年東京モーターショー

R35型『日産GT-R』が8月26日、ついにオフライン（生産終了）した。そこで、過去（前史）と現在（系譜）を振り返りながら、未来（次期モデル）を考察してみたい。

【画像】R35型日産GT-Rがついにラインオフ！今こそ振り返りたい世界に誇るべき歴史 全200枚

2001年の東京モーターショー（以下、TMS）に、事前予告なしのサプライズで登場したのが『GT-Rコンセプト』だった。その名が示すように、『スカイライン』の名は冠されていなかった。



R35型日産GT-Rがついにラインオフ。上が2007年12月の初期モデル、下が最終となった2025年モデル。 日産自動車

特徴的なフロントマスクは、縦型極細のツリ目風ヘッドランプと上下2分割の大きなエアインテークを備えていた。また、スカイライン伝統の丸型4灯テールランプを継承し、格納式リアスポイラーも装備していた。

当時、日産では『コンセプトモデルによるプレゼンテーション』として、次期GT-Rに関してはアナウンスしていなかったが、ファンは大いに期待を抱いた。

2003年のTMSで、次期GT-Rは2007年に発表するとアナウンスされ、2005年のTMSでは『GT-Rプロト』がお披露目された。

スタイリングはGT-Rコンセプトを発展させたものだが、かなり洗練され、市販されたR35 GT-Rに近いものとなった。縦長ヘッドランプは形状こそ変更されたが採用され、2分割フロントグリルや丸型4灯テールランプも継承された。

2007年発表がアナウンスされていただけに、当時「完成度は90％」といわれた。ただし、このGT-Rプロトではインテリアは公開されず（GT-Rコンセプトでは公開）、スペックも一切発表されなかった。

超ロングセラーとなったR35型GT-R

2007年のTMSで、満を持してR35型『日産GT-R』は発表された。もはや車名には『スカイライン』は付けられなかった。それはつまり、日産の技術を世界に発信するグローバルモデルになったことをも示していた。

3.8LのV6ツインターボエンジンをフロントミドシップ搭載し、6速DCT＋トランスアクスル4WDというパワートレイン、そして独特のスタイリングは、2007年12月に販売されて2025年8月にラインオフするまで、基本的には変わっていない。R35型GT-Rは18年近くもフルモデルチェンジされなかった超ロングセラーとなった。



3.8LのV6ツインターボをフロントミドシップ搭載し、6速DCT＋トランスアクスル4WDというパワートレインは、最初から最後まで基本的に踏襲した。 日産自動車

そのかわりイヤーモデルと称して、ほぼ毎年のように一部変更や改良が行われ、R35は進化し続けた。そのすべてをここで紹介するのはスペースの関係で難しいので、主だったものを紹介しておこう。

2010年に最初の大幅改良で発表された2011年モデルでエクステリアを小変更し、エンジンは485psから530psにパワーアップされた。

2013年発表の2014年モデルでは、GT-Rニスモを追加。

2016年発表の2017年モデルではフロントマスクにVモーションを採用し、Cピラー形状を変更。エンジンは570psにパワーアップ。

2023年発表の2024年モデルでは、フロントまわりのデザインを変更し、空力性能も向上させ乗り心地も洗練されるなど、R35型GT-Rの集大成といわれた。

ちなみに、車両価格は2007年のデビュー時は777万円からだったが、2025年モデルのトップグレード、GT-Rニスモ・スペシャルエディションは3061万3000円となっていた。

次期GT-Rはどうなる？

現段階では、次期GT-Rに関しては日産からは具体的なアナウンスはないが、開発中であることは間違いないだろう。

次期GT-Rと直接の関係はなさそうだが、2018年に日産はイタルデザインと共同開発した『GT-R50 by イタルデザイン』なる、世界限定50台のモデルを発表した。



次期GT-Rを予感させる、2023年に登場したコンセント『ハイパーフォース』。 日産自動車

R35 GT-Rの内外装を日産カリフォルニアのデザインスタジオでモディファイし、ボディにはカーボンファイバーを多用。エンジンにも手を入れて720ps/780Nmというハイパフォーマンスを発揮。

このエレメントは、次期GT-Rに用いられるかもしれない。なお生産はイタルデザイン社で行われ、日本での車両価格は1億4520万5600円だった。

さて、2023年のジャパンモビリティショー（JMS）で、日産はサプライズのコンセプトモデル『ハイパーフォース』を出展した。

全固体電池と高出力モーターで最大出力1000kWを発生し、電動駆動4輪制御技術『e-4ORCE』を組み合わせた次世代の高性能スポーツカーだという。高強度カーボンのボディスタイルは『R35』とは謳っていないが、『日産のハイパフォーマンスカーのデザインDNA』を盛り込んだとしている。

空力設計はニスモ・レーシングチームと共同開発され、キャビンのシルエット、丸型4灯風のテールランプ、そしてフロントグリルの『R』エンブレムなどが、その証しだ。この発展型が次期（R36？）GT-Rになると多くのメディアは推測している。

そのスタイリングは、市販モデルではどこまで採用されるのか？ パワートレインはフルEVとなるのか？ おそらくは今年のJMSで、何らかの回答が見られるのではないだろうか。