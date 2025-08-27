20ºÐ¸åÆ£·¼²ð¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ª¡ÖÆüËÜ¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í¸µ´ÆÆÄ¤¬ÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤òÀâÌÀ
ÆüËÜ´ë¶ÈDMM¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊSTVV¡Ë¡£
¸½ºß¤ÏGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢DFÈªÂç²í¡¢MF»³ËÜÍý¿Î¡¢MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¡¢MF¾¾ß·³¤ÅÍ¡¢FW¸åÆ£·¼²ð¤ÎÆüËÜ¿Í7Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
20ºÐ¤Î¸åÆ£¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤ËÆ±¤¸¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤«¤é¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿191Ñ¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç3»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤È¹¥Ä´¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ä¥Ø¥ó¥¯¡¢¥Ø¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤·¤¿¥Ø¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ï¡¼¥¼¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸åÆ£¤Î³èÌö¤ÈÈà¤òÊä¶¯¤·¤¿STVV¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ØHet Nieuwsblad¡Ù¤Ç¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÈà¤Ï¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¤òÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ËÉüµ¢¤·¡¢¤½¤³¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¡ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡Ë´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À´Ä¶¤â½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤âºò¥·¡¼¥º¥ó¤Û¤ÉÊ¬Îö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ï¸åÆ£¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËSTVV¤Ø¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ËÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ï¡¼¥¼¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢STVV¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¸ºß¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎºÇÂç¤Îºâ»º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥Ù¥ë¥®¡¼¤ËºÇ¤âÅ¬¤·¤¿¹ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
Èà¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë°ÕÍßÅª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÏÎ¾Â¤ò¶î»È¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤È´°àú¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¶áÇ¯¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢STVV¤Ç¤ÏÉÚ°Â·òÍÎ¡¢±óÆ£¹Ò¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤é¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤¿²¤½£¥¯¥é¥Ö¡×10Áª
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÆÃÀ¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£