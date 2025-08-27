テーブルの上のボーロを食べようと頑張るワンコですが、全然上手くいかなくて…？不器用で愛おしい姿に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で123万回再生を突破。「ぽんこつすぎるｗ」「可愛いｗ」「ずっと見てられる」といった声が寄せられています。

【動画：テーブルにあるボーロを食べたい犬→おててと口を駆使して…とんでもなく不器用な『まさかの行動』】

テーブルの上のボーロを食べたいワンコ

TikTokアカウント「mimimi___0803」に投稿されたのは、ワンコがテーブルの上に置いてあるボーロを食べようと奮闘する様子です。

テーブルの端にお手々をついて立ち上がり、さっそく3つ並んでいるうち真ん中のボーロにお手々を伸ばすワンコ。しかし触れた瞬間に、ボーロが横にズレてしまって取れなかったそう。

今度は端っこのボーロに手を伸ばして、手前に引き寄せることに成功。ところがパクッとお口に入れようとすると、ギリギリお口が届かない位置までボーロが転がってしまい、結局食べられなかったとか。

コロコロしているボーロとの戦いは、一筋縄ではいかないようです…！

不器用で可愛すぎる！

ワンコはまた別のボーロを取ろうとしたのですが、お手々で弾いてピョーンッと遠くに飛んでいってしまったそう。表情は真剣なのに不器用すぎるところが可愛くて、思わず笑ってしまいます。

諦めずに近くのボーロに「えいっ」とお手々を伸ばして引き寄せ、「今度こそ…！」とお口を近づけるワンコ。しかしパクッとくわえようとすると、ボーロが逃げてしまったとか。そして再び引き寄せようとしたところ、お手々が届かないほど遠くへコロコロ…。

頑張っても上手くいかないのが人生？

ワンコは転がったボーロを追いかけてテーブルの横に移動し、またボーロを食べるために奮闘しはじめたそう。しかしお手々を伸ばすとやっぱりボーロは転がってしまい、最後までボーロに翻弄されるだけで終わってしまったとか。

必死に頑張っても上手くいかないこともある、そんな人生の厳しさを思い知ったワンコなのでした…。

この投稿には「全部うまくいかないｗ」「取れそうで取れないw人生みたいだねw」「めげずに頑張る姿が可愛すぎる」「ひと粒ずつおくちに運んであげたい」といったコメントが寄せられています。

不器用なところが愛おしいワンコの日常をもっと見たい方は、ぜひTikTokアカウント「mimimi___0803」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mimimi___0803」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。