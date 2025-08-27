もふもふのトイプードルさんのビフォーアフターが話題です。トリミングに行った結果、犬ではない動物になってしまって…！？

話題となっている投稿は記事執筆時点で41万4000回再生を突破し、「ごめんなさい笑ってしまいました」「さっぱりしすぎてて草」「想像以上だった」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：もふもふになった犬をトリミングした結果…衝撃的な『別の動物になったビフォーアフター』】

もふもふのトイプードル

TikTokアカウント「kami2_kingleo」の投稿主さんは、トイプードルの『レオ』ちゃんと暮らしています。レオちゃんのチャームポイントは、真っ白でもふもふの毛♪わたあめみたいな見た目がとっても可愛いわんこです。

そんなレオちゃんのカットは、流行りの「テディベアカット」。今回もテディベアカットをオーダーしましたが、いくつかの理由が原因で前と同じスタイルにはできなかったようです。できるところまで…とレオちゃんをお任せして、一旦お店を出た投稿主さん。

しかし、 仕上がったレオちゃんと対面した投稿主さんは、あまりの衝撃に言葉を失ったといいます。

別の動物になっちゃった！？

仕上がったレオちゃんは、足先を残したほぼ全身を刈られていたのでした！その姿はまるでヤギのよう…。フェイスラインだけは辛うじて丸く仕上げてあるものの、全体のフォルムはヤギそのものだったそうです。

すっかり見違えたレオちゃんを連れて帰るときも、ヤギを散歩している気分になったという投稿主さん。想定外ではありましたが、美形のレオちゃんの魅力を引き立てるカット…ともいえるかもしれませんね♡

この投稿には「悲劇だけどヤギもすっごく可愛い」「どっちも可愛いよ～！」「自信に満ち溢れた歩行姿にキュン」といったコメントが寄せられています。この様子なら寒い冬も無事乗り越えられそうです！

さっぱりしてレースに参加するも…

もふもふから「さっぱり」になったレオちゃんは、思い切ってドッグレースに参加したそう。体が軽くなったからか、誰よりも素早いスタートを切ったレオちゃん。しかし、徐々にコースアウトして、観覧していた群衆の方へと逸れてしまったといいます。

人混みに紛れたレオちゃんは、なんと他のわんこのお尻を嗅いでいたのだとか（笑）毛並みはさっぱりしたけれど、マイペースな性格は変わらないレオちゃんなのでした！

魅力あふれるレオちゃんの日常をもっと見てみたい人は、TikTokアカウント「kami2_kingleo」にいってみるとよさそうです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「kami2_kingleo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。