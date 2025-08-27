¸µÀ¾Éð¤ÎÃæÅç¹¨Ç·»á¡¢ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¡ÖÉñÂæÎ¢¡×ÌÀ¤«¤¹¡¡¤Ê¤¼À¾Éð¤Ç¤Ê¤¯¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡©¡Ö²¶¤¬À¾Éð¤òÃÇ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡×
¥×¥íÌîµåÀ¾Éð¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÃæÅç¹¨Ç·»á¡Ê43¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯8·î24Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥×¥íÌîµå²òÀâ¼Ô¡¦¹â¶¶·ÄÉ§»á¡Ê68¡Ë¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÆ°²è¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿ºÝ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Âç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï1ÅÙ¤â»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤»¤ºµ¢¹ñ
Ê¼¸Ë¡¦°ËÃ°ËÌ¹â¹»½Ð¿È¤ÎÃæÅç»á¤Ï¡¢00Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÀ¾Éð¤«¤é5°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤ÆÆþÃÄ¡£À¾Éð¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¡¢12Ç¯¥ª¥Õ¤Ë³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2Ç¯Áí³Û650Ëü¥É¥ë¡ÊÌó5²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÆ¹ñ1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢Â¤Î¸Î¾ã¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£3A¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·Â³¤±¤ë¤â¡¢13Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï°ìÅÙ¤âÂç¥ê¡¼¥°¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤¨¤¿¡£
2Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼À¸³è¤¬Â³¤¡¢Âç¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤Ï¤Ê¤é¤º¡£·ë¶É¡¢2Ç¯´Ö¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢14Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¡£Ê£¿ôµåÃÄ¤Ë¤è¤ëÁèÃ¥Àï¤ÎËö¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
ÃæÅç»á¤Ï¡¢ÆüËÜÉüµ¢¤ò·è¤á¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¸þ¤³¤¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ç¤â¡Ê°ÜÀÒµåÃÄ¤ò¡ËÃµ¤½¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¿Í¤¬¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤³¤«¤ÎÏÈ¤Ë¡¢¶õ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡ØÆüËÜ¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÆüËÜ¤Ç¡×
¡ÖºÇ½é¡¢À¾Éð¤«¤éÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬...¡×
14Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎµåÃÄ¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¸ÅÁã¡¦À¾Éð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤«¡£
¹â¶¶»á¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÀ¾Éð¤Ëµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÃæÅç»á¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¡¢¡ÊÀ¾Éð¤«¤é¡ËÏÃ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡ØÏÃ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤ÎºÝ¤ÎÀ¾Éð´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ê¤É¤Î¡ÖÉñÂæÎ¢¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤Î²ñ¸«¤ÎÁ°¤ÎÆü¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢¡ÊÀ¾ÉðÃ´Åö¼Ô¤Ë»öÁ°¤Ë¡Ë¡Ø¥Á¡¼¥à¤ò·è¤á¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÌÀÆü²ñ¸«¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¡ÊÀ¾ÉðÃ´Åö¼Ô¤¬¡Ë¡ØÃÇ¤ê¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÃÇ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Àè¤Ë¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ø²¶¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
ÃæÅç»á¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ç4Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¡¢18Ç¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þ¤Î¸¶Ã¤ÆÁ´ÆÆÄ¤«¤é¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢23Ç¯¥ª¥Õ¤ËÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¡£
