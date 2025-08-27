ソウルがBTS・JUNG KOOK一色に？誕生日カフェから広告まで“生誕祭”ムード最高潮

BTS・JUNG KOOKの誕生日9月1日を控え、ソウルをはじめ韓国内主要都市、さらには海外にまで“JUNG KOOK生誕祭”ムードが高まっている。

ソウルでは9月1日まで、聖水（ソンス）のカフェB‘DAY、龍山（ヨンサン）のマリンコーヒー、麻浦（マポ）のカフェ・トンアンドマナー、Kidmoon本店とKidmoon the Room、Merci Cookie、Cafe DeluluなどでJUNG KOOKの誕生日カフェイベントが行われている。

また、8月29日〜9月1日まではSopu、Chapoom.zip、Lovinidol、8月30日〜9月1日まではDear My Dear（弘大＝ホンデ）、Bom Market（龍山）、Viaggio（陽川＝ヤンチョン）などでも熱気あふれるイベントが展開される。

9月1日には、麻浦のカフェBambi 2号店とHighluv、麻浦のGallery Cafe BIAS、龍山のBomnal Flower Cafe、麻浦のMeaning the Galleryまで加わり、カフェと展示会が同時に開催される。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

フラワーショップも加勢する。8月30日・31日には麻浦のMy Love FlowerでJUNG KOOKをテーマにした特別イベントが準備され、ファンの足を引き寄せている。

ソウルを越えて全国各地でも“JUNG KOOK生誕祭”は続く。釜山（プサン）・海雲台（ヘウンデ）のカフェPinocchio、田浦洞（チョンポドン）のHoyapangya、昌原（チャンウォン）のカフェETD、蔚山・南区のCafe On、光州（クァンジュ）のカフェCo:pなどで誕生日カフェイベントが開かれ、地域ファンの応援も加わっている。

海外では、日本の東京・大阪・横浜・福岡・名古屋、台湾・台北などでも同時多発的に実施され、グローバルファンの心が一つに結集した。

JUNG KOOKの誕生日サポートは、所属事務所HYBE新社屋の周辺でも確認できる。9月1日まで新社屋近くのセブンイレブン龍山HYBE店の広告看板で誕生日広告が掲出され、9月28日まで複数のタクシーシェルターで広告映像が流れる。

さらに9月2日まで、新社屋横の漢江路（ハンガンノ）街路公園には、ファンが設置した「JUNG KOOKフォトゾーン」が用意され、訪れた人々に特別な思い出を提供する。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』（Mnet）シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた（現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ）。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。