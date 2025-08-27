本田翼が主演するドラマ「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（カンテレ・フジテレビ系）の第9話が、26日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

東子（志田未来）の預金通帳が盗まれた。犯人は、東子の留守中に突然マンションにやって来た妹の京子（加藤千尋）。聞けば、京子はこれまでにも借金をしたり、東子のもとにお金の無心に来たりすることがあったという。盗まれたお金は東子が自分の店を持つためにためた開業資金だと知る南（本田）は警察に行こうと促すが、東子はそれを拒否。「私にも責任があるんだよね…」と妹をかばう。

翌日、山田（和田聰宏）と会った東子は、開業資金が用意できないことを理由に軽井沢には行けないと告げる。さらに恋人がいることを明かし、その恋人を3人でシェアしていることも、軽井沢行きを迷っている理由の一つだと打ち明け、山田を驚かせる。

しかし、東子のパンにほれ込む山田はそんな東子の境遇すらも受け入れ、もう一度だけ話し合う機会がほしいとあきらめようとしない。家に帰った東子がこのことを南に相談している時に、西野（増子敦貴）が帰宅。その後ろには、なぜか京子の姿が。

その日、4人のシェアハウスに泊まることになった京子は、恋人の北くん（岩瀬洋志）をシェアするという、真面目な姉の東子からは想像もつかない意外な恋愛スタイルに驚いたと話す。

さらに、東子がそんな生活に一抹の不安を抱いていることや、昔からの夢をかなえるため軽井沢に行くかどうか迷っていることを知ると、胸に秘めていた東子への思いを語り始めて…。

放送終了後、SNS上には、「今週も面白かった。京子ちゃん、性格が悪いかと思ったら、とても良い子だった」「それぞれの人間模様が繊細に描かれている所がすてき。やっぱり姉妹っていいな」「まさか京子さんの生歌が聞けるとは。これからも俳優としてのチッチさんの活躍が楽しみ」「西野×南コンビが好き。西野くんが南ちゃんに『古賀さんはパシリじゃない』とツッコんでるシーンはウケた」などの感想が投稿された。

また、北くんが秘めているミステリアスな部分について、「北くんの秘密はいつ分かるのかな？」「北くんの秘密が早く知りたい」「北くんの秘密を、京子ちゃんは知っているの？」「屋上で京子ちゃんが北くんに言ったことが、来週から分かるんだね。まだまだ波乱が起こりそう」といった声が集まった。