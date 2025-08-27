『愛の不時着』ソン・イェジン、インスタの“育児アカ”を突然削除…“子役冷遇疑惑”の余波？

『愛の不時着』などで知られる女優ソン・イェジンのインスタグラムのサブアカウントが、突然削除されたと注目を集めている。

【写真】ソン・イェジン、夫ヒョンビンとの息子を初公開

8月27日午前、ソン・イェジンが育児の様子を共有していたサブアカウント「yejinfoot_offcial」にアクセスすると、「申し訳ありません。このページはご利用いただけません。リンクが間違っているか、ページが削除された可能性があります」という案内文が表示された。同アカウントは、育児や日常など“母親ソン・イェジン”の姿を公開し、ファンとの交流の場にもなっていた。

今回の削除について、一部では最近巻き起こった“子役冷遇疑惑”の影響ではないかとの見方も出ている。

（写真提供＝OSEN）ソン・イェジン

その発端は、8月19日に行われた映画『仕方がない』（原題）の制作報告会でのイ・ビョンホンの発言。「撮影当時、ソン・イェジンが娘役の子役の質問に一度も答えていなかった」と冗談交じりに話したことが、“子役に冷たく接したのでは”という議論につながった。

その後、当事者である子役チェ・ソユルの母親が「冗談めいたエピソードを話しただけで、ソン・イェジンはとても優しかった」とSNSで釈明したが、一部のネットユーザーは依然として悪質コメントを書き込み続けている。

制作報告会でソン・イェジンは「出産前にも母親役や離婚女性の役を演じたことはあるが、実際に経験してみると全く違った。何にも代えられない感情だった」と、母親になってからの演技の変化を語っていた。そんな彼女が“母としての姿を見せる場”を閉じたのは苦渋の決断だったはずだ。一日も早く誹謗中傷が収まることが望まれる。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月には男児を出産した。