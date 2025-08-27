¸·¤·¤¤»Ä½ëÂ³¤¯¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Ç10ÆüÏ¢Â³¡ÖÌÔ½ëÆü¡×ºÇÄ¹µÏ¿¡¡ÌÔ½ëÆüÇ¯´ÖÆü¿ô¤â23ÆüÌÜ¤Ç¡ÖºÇÂ¿µÏ¿¡×¡¡°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É·Ù²ü¤ò
¤¤ç¤¦¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°11»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Ç36.3¡î¡¢ÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô¤Ç36¡î¡¢·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç35.6¡î¤Ç¡¢Á´¹ñ19ÃÏÅÀ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â35.3¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢´ÑÂ¬»Ë¾å1°Ì¤È¤Ê¤ë10ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆü¤ÎÆü¿ô¤â23Æü¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¤¢¤È¤â¡¢·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¡¢ºë¶Ì¸©·§Ã«»Ô¤Ç38¡î¡¢ÅìµþÅÔ¿´¡¢¹ÃÉÜ»Ô¤Ç37¡î¤Ê¤É¤È¡¢´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£