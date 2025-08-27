TBS NEWS DIG Powered by JNN

Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÏÈ¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÌÉô¤ÎË­ÉÙÄ®¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¸áÁ°0»þ50Ê¬¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¤âÂ¿¤¤197.5¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÎÙ¤ÎËÚ±äÄ®¤Ç¤Ï°û¿©Å¹¤¬¾²¾å¿»¿å¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¸åÊÒÉÕ¤±¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Å¹¤Î´Ø·¸¼Ô
¡Ö¤­¤Î¤¦¡ÊÌë¡Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤ß¤¿¤¤¡×

Âç±«¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï²á¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤Ê¤É¤Ë°ú¤­Â³¤­·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£