【写真】小学生の子どもが作った3匹のイヌ

正式な名前が出てこないものでおなじみ、「食パンの袋を止めるやつ」は「バッグクロージャー」といいます。使用後の使い道は限られているため、捨てる人のほうが多いのではないでしょうか。



そんな中、このバッグクロージャーを使ってイヌを作ったのがM10（@momoyan0729）さんとそのご家族です。二つ折りのバッグクロージャーには耳と顔が描き込まれ、折りたたむことで体の形も上手く再現されています。



「ドッグ・クロージャー」

「発想が天才」

「ウザいイヌ………のような」

「なんだかうざそうないぬだな......」



このイヌの元ネタとなったのはM10さんが大好きだというゲーム「undertale」に登場する「AnnoyingDog（日本名：うざいイヌ）」です。実物を見てからM10さんの作品を見返すと、その再現度の高さが分かりますね。



最初にM10さんが1匹のイヌを作りました。その後、小学生のお子さんが増やしたという3匹が追加され合計4匹まで増殖。それぞれ表情や線の太さも異なっており個性が際立っています。



バッグクロージャーで作ったイヌが誕生した裏話や「undertale」にハマったきっかけについて、M10さんにお話を伺いました。



ーーバッグクロージャーでイヌを作ったのは？



「最近食パンをよく食べていて、バッグクロージャーが沢山余ってなにか作れないかと思い、undertaleのうざいイヌが作れると思い作りました」



ーーイヌが増えたのを見た時は？



「ビックリして笑えてきました」



ーー4匹のイヌは現在は？



「リビングに飾ってあります」



ーー普段イラストを描かれていますが、お気に入りの作品は？



「undertaleのサンズです」



ーーundertaleを好きになったのは？



「サンズAUをYouTubeで見てかっこいいと思い、そこからundertaleにハマりました」



M10さんは普段、Xで「undertale」に登場するキャラクターである「サンズ」のファンアートを描かれており、「XでサンズやサンズAUをよく描いているので見ていただけると嬉しいです」話しています。



