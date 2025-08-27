¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤¹¤°Ìµ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡Ä¿·¤¿¤Ê·à¾ìÆÃÅµ¤ËÂçÈ¿¶Á¡ÖÄÌ¤ï¤»¤ëµ¤Ëþ¡¹¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¡ª¡×
¡¡·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÎÍè¾ì¸æÎéÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè£´ÃÆ¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ö¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢30Æü¤è¤êÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¹ë²Ú¤¹¤®¤ëÆâÍÆ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤ËÍß¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¹Ô¤¯¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÉ½»æ¤«¤é¥ä¥Ð¤¤¡ªÉÔµ¤Ì£¤ÊàÈãÝºÂ¡¡¿·¤¿¤ÊÆÃÅµ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ËÜ
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù¡¦Ý¯°æ¹§¹¨¡¦ÀÐÅÄ¾´¡¿²¼Ìî¹É¡¦ºÙÃ«²ÂÀµ¡¿Áá¸«º»¿¥¡¦µÜÌî¿¿¼é¤Î£³ÁÈ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£²½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¹ç·×250Ëü¿Í¤ËÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢30Æü¤è¤ê¾å±Ç¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë4DÈÇ¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö4D¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ÎÇÛÉÛ¤¬·èÄê¡£MX4D¡¿4DX¤Î¾å±Ç¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¹ç·×30Ëü¿Í¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹ë²Ú¤¹¤®¤ëÆÃÅµÆâÍÆ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡Á¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤ËÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¡¶á½ê¤Î±Ç²è´Û¡¢ÆÃÅµ¤¹¤°Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Í¤§¤ä¤Ð¤¤¡¡ÀäÂÐ¹Ô¤¯¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï·ã¥¢¥Ä¡ª¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¤¨¤°¤¤ÄÌ¤ï¤»¤ëµ¤Ëþ¡¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
