TBS¡ÖSASUKE¡×¡¡¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¤Ç¡Ö±¿±Ä¾å¤Î¥ß¥¹¡×È¯³Ð¡¡¾ÜºÙÌÀ¤«¤µ¤º¡¢¸åÆüÆ°²è¤òÇÛ¿®
¡¡TBS¤Î¿Íµ¤ÆÃÈÖ¡ÖSASUKE¡×¤Ï27Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ±¿±Ä¾å¤Î¥ß¥¹¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖCANDY TUNE¡×¤Î¶Í¸¶Èþ·î¤ä¡Ö»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡×¤ÎÉ÷¸«ÏÂ¹á¡¢¡Ö¡áLOVE¡×¤ÎÂíÏÆãù¸Å¤Ê¤É¡¢12Ì¾¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤¬SASUKE½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¶¥¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÍ½Áª²ñ¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î³«ºÅ¤«¤é2½µ´Ö¡ª²þ¤á¤Þ¤·¤Æº£Ç¯¤â¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Í½Áª²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»²²Ã¼Ô¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç°ì¤Ä¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¼Ô¤Î½ç°Ì¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±ÆÁÇºà¤ò¸«ÊÖ¤¹Ãæ¤Ç°ì¤Ä±¿±Ä¾å¤Î¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÍ½Áª²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤¬¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Í¥¿¥Ð¥ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇYouTubeÇÛ¿®»þ¤Ë¾ÜºÙ¤Ê¤ªÏÍ¤Ó¤Ï¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¾ÜºÙ¤ÏÉú¤»¤¿·Á¤Ç¡Ö²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±ÊÔ½¸ºî¶È¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¤¿¡£