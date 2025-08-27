辻希美、“新車”購入を報告 三男の成長にあわせ買い替え「20インチの自転車になりました」
5児の母でタレントの辻希美（38）が24日、「新車」と題し自身のブログを更新。購入した“新車”を披露した。
【写真】「20インチの自転車になりました」“新車”と並びピースを決める三男・幸空さん
“新車”とは、三男・幸空（こあ・6）さんの自転車。「こあが大きくなり前の自転車が小さくなったのでパパと新車を買いに行って来たよー」「20インチの自転車になりました」と話し、真新しい自転車と並びピースサインを決める幸空さんの写真をアップした。
同日、夫でタレントの杉浦太陽（44）もブログを更新し、幸空さんと自転車選びに出かけたことを報告。「コアの気に入った、いいサイズがあった」と本人も気に入っている様子を伝えた。
帰宅後、父子は自転車に乗る練習を行ったそう。汗だくになって練習する姿を見ていた辻は「なんだか本当に成長を感じます」と、しみじみとつづっていた。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ・17）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん、今年8月8日に次女・夢空さん（ゆめあ）が誕生した。
