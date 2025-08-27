２０２３年のドラフトでプロ野球・千葉ロッテマリーンズに４位指名で入団した早坂響選手（２０）。

地元の千葉県立幕張総合高出身で、高校２年の秋から投手転向した右腕は、高卒２年目で一軍での試合出場を果たした。現在の心境や、今後の意気込みを聞いた。（河津真行）

球場の声援が力に

――高校時代にも投げたＺＯＺＯマリンスタジアム（千葉市美浜区）のマウンドに７月立った。

マリンには幼い頃からロッテの試合を見に来ていた。そのマウンドにプロ選手として立てたのはすごくうれしいし、夢のようだなと思う。一方、高校時代と違って野球が仕事になった。その点で野球への姿勢は２年前と変わったと思う。

――どう変化したのか。

高校の時は楽しく野球をやる中で自分が成長できたらいいなという感じだった。今はどうすれば自分が成長できるか、課題を潰していけるか、ということを常に考えている。

――現在の課題は。

変化球の精度とコントロールだ。コントロールを改善するため、短い距離からのショートピッチに取り組んでいる。また、変化球はボールの握り方など色々なことを試しながら練習している。

――５月に一軍デビューした。当時の心境は。

気持ちの高まりや球場の緊張感、声援。そういうものが力になった。

――その後、二軍に戻った。そこでの調整は。

真っすぐのゾーンで勝負していくことが大事だと思い、１５〜１６メートルの短い距離でショートピッチに取り組み、ラインを出すという練習を継続して行った。

――７月に一軍へ再昇格した。改善した姿を見せられているか。

自分の持ち味である真っすぐはちゃんと強さを出しているかなと思う。

転向わずか３年で

――投手転向からわずか３年でのプロ一軍デビューは異例だ。可能にした要因は。

人とのつながりというか、縁が一番大きいと思う。幕張総合高で柳田先生（当時監督だった柳田大輔教諭）に出会って「ピッチャーをやってみろ」と言われなければ、投手に転向すること自体なかった。転向した直後は試合にならないほどのコントロールだったが、柳田先生は「プロを目指せる」と言って、投げることを続けさせてくれた。その言葉がなければ、プロに進むという可能性自体、自分は感じていなかった。

――現在の目標は。

球速を１５５キロまで上げたい（現在の最高球速は１５２キロ）。また、一軍に定着し、ゆくゆくはタイトルを取れる選手になりたい。

――応援している千葉県民にメッセージを。

僕のプレーで千葉県を盛り上げられるように、ここから結果を積み重ねて、ロッテの主力となれるように頑張りたい。

◆はやさか・おと 松戸市出身の右投げ右打ち。幕張総合高では高校２年秋に投手に転向し、エースとしてチームを同校初の県大会ベスト１６に導いた。尊敬する選手は、ロッテの先輩である小島和哉投手。野球で疲れた心と体は、サウナで癒やしている。