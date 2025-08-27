多くの学校で夏休みが終わり、2学期を迎える時期。まさに今、悩みを抱える子どもたちが多くいるという調査結果が発表された。

夏休みが終わり、新学期が始まることが「苦しい」と感じている人が73.1％。また、夏休みが終わる頃に「この世から消えたい」と感じたことがある人は93.1％。

その理由は、「前にいじめられたことを思い出して全てが怖く感じる」「人と関わることが苦手。話すことが将来必要だとはいえ苦しい」「みんなに自分は嫌われているんじゃないかと不安になる」といったものである。

この調査を行ったのは、悩みを抱えて孤立感を感じている若者のために居場所となるサイトをネット上で運営している、認定NPO法人「第3の家族」。

多くの学校が新学期を迎えようとしている今、不安と心配をつのらせている子どもたちがいるという現状。生きづらさを感じている若者が増えている背景にはどのような事情があるのだろうか。ニュース番組『ABEMAヒルズ』は、「第3の家族」で理事長を務める奥村春香氏に話を聞いた。

調査の経緯

この調査はどのような経緯で実施されたのか。

「悩みを抱えている少年少女が集まるコミュニティをオンライン上で行っているが、9月1日は子どもの自殺が増えやすい日。自殺対策白書でもわかっている。その中でも、子どもたちの声は学校のアンケートで聞かれているように見えて、悩んでいる子こそ本当の声をアンケートに書かなかったりするので、インターネット上で本音を言っている子たちの声を社会に発信していきたいと思い、調査を行った」（奥村氏）

回答した216人の内訳を見ると、中学生が最も多かった。なぜ中学生が多いのか。精神科医でスポーツメンタルアドバイザーの木村好珠氏は次のような見解を示す。

「中学生はすごく難しい年代。まだ義務教育の中にあるので、親の存在が大きい中で思春期が始まり、自我というのも出ている。ただ、その社会というものが、家庭の存在と学校、それ以外はなかなかまだ持てない。外の世界はなかなか持てない中で、自分自身の居場所がどこなのか存在を置きにくい。高校だったら転校という選択肢ができるが、義務教育中はなかなかできない。中学校が合わないときどうすればいいのとなったとき、親に相談したら行きなさいと言われることも多いし、学校がしんどいとなってしまう」（木村氏）

大学時代にネット上での若者の居場所作りの活動を開始した奥村氏。活動を開始した背景を明かした。

「活動の開始のきっかけは私の弟が自死で亡くなったこと。私の家庭は、虐待のような生きづらさを抱えていたわけではないが、教育に厳しいところもあったり、厳しい言葉などがある中でそういったことが起きた。私たちのような、分かりづらい生きづらさではないが、でも支援の空白地帯で1人で悩んでいる子たちはいるのではないかなと思って活動を始めた」（奥村氏、以下同）

当時、相談窓口も利用していたそうだ。

「高校生のときに、親のことを悪く思う気持ちももちろんないが、でもしんどい気持ちがあって相談窓口に電話した。でも虐待ではないので、何かあるというわけでもなく。そんな最中でこういったことが起きた」

“グレーゾーン”での大きな課題は

グレーゾーンで判別がつきにくいパターン。本人も周りもどうしていけば…というのは大きな課題になるのか。木村氏はこう述べる。

「子どもたちがまず最初にできる社会は家庭。家庭が自分自身の価値観の中心になってくる。そうすると、そこを疑うのはすごく難しい。これが当たり前だよと言われてしまっているので、まずそれは当たり前だという認識をしてしまう。その結果間違っていると疑いづらい。さらに、子どもたちはお母さんたちが大好きなので、そうなってくると疑いたくない気持ちもある。周りに相談したら自分の親が否定されるかもしれない。否定されたいわけではないので、周りにも相談しづらくなって自分自身で抱え込んでしまう」（木村氏）

奥村氏はネットの掲示板という居場所を作る上で、「寄り添うために、寄り添わない」マインドを意識しているという。

「オンラインのコミュニティをやっているが、返信はあえてしないような作りになっている。オンラインコミュニティの中だと、繋がりすぎてしまうことで毒が渦巻きすぎることもあるので、ある程度の距離感を置いている。支援というものを目の前にすると『自分はそこまでじゃない』と引いてしまう子のためにも、あまり支援らしくしないのをコンセプトに寄り添わない」（奥村氏）

木村氏は「コメント返しがないのは大切なこと」だと見解を述べる。

「いろいろな言葉が飛んできてしまうこともあるし、距離が近くなりすぎてしまうとお互いに依存関係になってしまって、誰も見えない空間の中で良くない影響を受けることもある。そういった意味で、この寄り添いすぎないというのは大事なこと。もちろん、ネットの中に自分自身が頼れる場所があるのはすごく大切なこと。安心できる場所がないよりある方が絶対いいので、そこがネットの中に1個あるというのは非常に重要なことでありつつも、やはり現実社会の中にも人とのコミュニケーションをできれば持ってほしい」（木村氏）

奥村氏が語るこの先の目標

この先の活動の目標を奥村氏は次のように語る。

「悩んでいる少年少女を1人にさせないこともそうだが、私たちが今回提出したようなアンケートのように、社会から聞き取りきれていない少年少女の声を社会に発信していく、そのための装置としての役割も果たしていきたい」

最後に、精神科医の木村氏が、悩みを抱えている子どもとその周りの人たちにアドバイスを送った。

「学校が辛いなという子どもがいたら『なんでそんなこと言うの』ではなくて、まず受け止めてあげる姿勢を持ってあげること。学校に行くということにいろいろなハードルがあると思うが、そのハードルの下げ方が重要なのかなと思う」

家や学校などで悩みや困っていることがあったら、電話やSNSで相談できる窓口もある。1人で悩まず、周りにいる一人目の大人が話を聞いてくれなかったとしても力になってくれる大人はいるので、相談してほしい。

「いのちの電話」

0570-783-556

「こころの健康相談統一ダイヤル」

0570-064-556

「SNSで相談」

LINE「生きづらびっと」友だち追加

（『ABEMAヒルズ』より）