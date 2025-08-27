今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第22週「愛するカタチ」の第108回が8月27日に放送され、反響を呼んでいます。鏡を見ながら口紅を引く蘭子、メイコと健太郎夫婦のすれ違いからの和解…。のぶの妹２人の濃いストーリーが展開されました。

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。

＊以下8月27日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

嵩（北村匠海さん）の詩集が出版されることになり、喜ぶのぶ（今田美桜さん）。

八木（妻夫木聡さん）のアイデアで変わった場所で開かれたサイン会は、嵩の心配をよそに盛況のうちに終わる。

場面が変わり、自宅で鏡を見ながら口紅を引く蘭子（河合優実さん）。「もう１つ必要なのは人の体温だ」と話していた八木（妻夫木聡さん）のことを思い出していた。

風鈴の音が鳴り、壁にかけてあった半纏を見つめる蘭子。それは、戦死した婚約者・豪のものだった。蘭子はため息をつき、倒れ込むと、詩をくちずさむ。一筋の涙が頬をつたった。



数日後、柳井家を訪れたメイコ（原菜乃華さん）。子どもたちは福岡の健太郎（高橋文哉さん）の実家に行き、夫婦２人で過ごせるというのに健太郎は急な仕事でいないのだと漏らす。

のぶと嵩のやり取りをうらやましそうに見つめるメイコ。「もう何年も名前で呼んでもらえんがです。うちは健太郎さんのママやないのに」と話して――。

パパとしては満点

その後、三姉妹は、蘭子（河合優実さん）の部屋に集まる。口紅を引いた蘭子の姿にメイコは「なんか綺麗。恋でもしちゅう？」と尋ねる。「口紅のせいやき」と話す蘭子。

「気に入ったなら口紅をあげる」とメイコに尋ねる蘭子。

メイコは「口紅つけてもきっと健太郎さんは気づかん。パパとしては満点や。けんど、うちは…」と吐露する。

蘭子は「メイコ、よろめきドラマみたいなことしたいがかえ？」と返すと、

メイコは「違う！」と否定し、「おしゃれして健太郎さんと歩きたい」と秘めた願いを打ち明ける。

「うちらがいちばんきれいやったころ、口紅もぬれんかった」と戦争中に青春時代を過ごした悲しみを明かす。さらに「うち、母親になってもおしゃれして、健太郎さんと街を歩きたいが」と話した。



嵩からメイコの話を聞いてうろたえる健太郎（高橋文哉さん）に、のぶは詩集を開き助言する。メイコのようにいつも笑顔の人の悲しみを表現した詩に心を動かされた健太郎。

健太郎はメイコがいるカフェを訪れ、「おれ、本当にふうたんぬるか男でごめん」と謝った。続けて、「泣きたいときはおれの胸で泣いてほしか。俺が、涙ば受け止めるけん。メイコ、きれいだ。いちばんきれいだ」とはっきりと伝えた。

涙を流して喜ぶメイコ。「行こう」とメイコの手をとり、店を出ようとする健太郎だったが、お勘定を忘れそうになる。そんな健太郎の様子にメイコは笑顔を見せて――。

＜視聴者の声＞

嵩の詩集「愛する歌」の人気が広がるなか、蘭子やメイコといった登場人物の心情を詩が表現するという演出がされました。

視聴者がまず注目したのが蘭子です。鏡を見ながら口紅を引く蘭子。

「蘭子の一筋の涙でこっちも涙」「蘭子ちゃんの恋だけは別のドラマ一本できそうなのよ………」「蘭子ちゃんのシーンだけ、何というか湿度が違う」との声が上がりました。蘭子を演じる河合優実さんの存在感に心を動かされた人が多かったようです。

蝉の声、風鈴の音という演出に、「そういえば、豪ちゃんに鼻緒を直してもらったのも、暑い夏だったなぁ」と豪とのシーンを思い出した人もいました。

三姉妹のやりとりで、蘭子が口にした「よろめきドラマ」に反応した人たちも。

よろめきドラマとは、不倫や浮気をテーマにしたドラマのことです。

「八木さんと蘭子のパートだけ、照明や雰囲気が、噂の『よろめきドラマ』風」「蘭子姉ちゃんの単独ショットだけ、 やってるドラマが違いすぎる。よろめきドラマなのよ 」と蘭子こそ、よろめきドラマだと指摘する声も。

「『よろめきドラマ』って何やろ？と思って調べたら現代でいうところの『不倫ドラマ』のことなのか…」と現代では聞き慣れない単語のため、調べた視聴者も多かったようです。

「メイコはおのろけドラマ」

カフェでのメイコと健太郎のやり取りが印象に残った人も目立ちました。

「ふうたんぬるい健太郎さん、やっとメイコの欲しい言葉をくれたね。でも昭和の“モーレツ仕事人”って妻の機嫌なんて気付かないままだったと思うわ」と、時代背景を考える人も。

「仕事よりメイコを優先した健太郎さん。メイコも夫婦でコミュニケーションをとるのが怖かったんやろなあ。普遍性のあるエピソードだった」「メイコはお母さんになっても、ちゃんと自分を見てほしいというとても可愛らしい感情を大切にしてて良い。ちゃんと答えた健太郎も」とメイコの気持ちに心を動かされた人や、

「健太郎がただの鈍感男の不器用な人間だったってだけで良かったよ。もしかして、と一瞬でも疑った自分 健太郎ごめんよ」「メイコはよろめきドラマではなくおノロケドラマ」と安心した人もいました。