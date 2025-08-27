¼«Í³¤¬µÖ¤ÎÏ·ÊÞ¶¾Çþ²°¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëÌÍ¡Ö¤È¤í¤í¤Þ¤Ö¤·¡×¡¡¤¹¤ê¤¿¤Æ¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤È¤í¤í¤¬¶¾Çþ¤ÈÍí¤ß¹ç¤¤³ÊÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤À¤Ã¤¿
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¼«Í³¤¬µÖ¤Î¶¾ÇþÅ¹¡Ø¤µ¤é¤·¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ê¤¿¤Æ¤Î¤È¤í¤í¤È¥À¥·¤Î»Ý¤µ
¼«Í³¤¬µÖ¤Î¸Å»²¤È¤¤¤¨¤ÐÉ¬¤ºÌ¾¤¬¾å¤¬¤ë¿Íµ¤¤ÎÄ®¶¾Çþ¡£ÁÏ¶È¤«¤é90Ç¯°Ê¾å¡¢ºÆ³«È¯¤Ç°ÜÅ¾¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÅ¹¤Ë¡¢ÎÃ¤ò¸Æ¤ÖÁÇÀ²¤é¤·¤ÌÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¤È¤í¤í¤Þ¤Ö¤·¡×¡£
¤È¤í¤í¤Þ¤Ö¤·1850±ß
¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢ÄÌÇ¯¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤È¤í¤ó¤ÈÎä¤¿¤¤¼¢ÍÜ¶¯ÁÔ¤ÎÌ£¤È¤¢¤Ã¤Æ²Æ¤Ë¼ê·«¤ì¤Ð¤Þ¤¿³ÊÊÌ¡ª¤È¤í¤í¤ÏÎäÅà¤äºî¤êÃÖ¤¤Ï°ìÀÚ¤»¤º¡¢ÃíÊ¸¤´¤È¤ËÂçÏÂ°ò¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¤Î¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤Ç¡¢ËèÄ«ÃúÇ«¤Ë¥À¥·¤ò°ú¤¯¥Ä¥æ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤¹¤ê¤¿¤Æ¤Î¼ê´Ö¤È¥À¥·¤Î»Ý¤µ¤¬ºÇÂç¤Î·è¤á¼ê¡£¶¾Çþ¤ÈÍí¤á¤¿»þ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤Èµ¤ÉÊ¹â¤¤Ì£¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤À¡£
¶¾Çþ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î·ÀÌóÇÀ²È¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤ë¹¹²ÊÊ´¤òÍÑ¤¤¡¢³ä¤êÊ´¤ò¤ä¤äÂ¿¤á¤ËÇÛ¹ç¤·¤¿¤Î¤É±Û¤·¤Î¤è¤µ¤È¥³¥·¤¬ÆÃÄ§¡£Â¾¤Ë¤â¾ïÏ¢¤µ¤ó¤ËÉ¾È½¤Î²Æ¸ÂÄê¡Ö¾®³¤Ï·ÎäÌÍ¡×¤ÏÎÃ¤·¤²¤ÊÉ÷¾ð¤Ç½ë¤¤Æü¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£¤É¤Á¤é¤â°¦¤Ç¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÌ¾ºî¤À¡£
3ÂåÌÜ¡§µû¸«Î¼²ð¤µ¤ó¡Ö2Ç¯Á°¤ËÆ±¤¸¼«Í³¤¬µÖ¤Î¸½ºßÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Í³¤¬µÖ¡Ø¤µ¤é¤·¤ó¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø¤µ¤é¤·¤ó¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è±üÂô5-25-1
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-3717-1097
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þ¡Á15»þ¡Ê14»þ20Ê¬LO¡Ë¡¢16»þ¡Á20»þÈ¾¡Ê20»þLO¡Ë¢¨ÅÚ¡¦Æü¤ÎÃë¤Ï¡Á14»þÈ¾¡Ê14»þLO¡Ë¡¦ÃëÌë¤È¤â¶¾Çþ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¡ÎµÙÆü¡Ï·î
¡Î¸òÄÌ¡ÏÅìµÞÅì²£Àþ¤Û¤«¼«Í³¤¬µÖ±ØÆî¸ý¤«¤éÅÌÊâ4Ê¬
¢¨²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¾®¥¨¥Ó¤ÎÅ·¤×¤é¤¬¤Î¤Ã¤¿¤µ¤Ã¤Ñ¤êÎäÌÍ¤Î²èÁü¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¡¿Àõ¾Â¥Î¥¢¡¢¼èºà¡¿ÈîÅÄÌÚÆà¡¹
¢¨·î´©¾ðÊó»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2025Ç¯7·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡Ö²Æ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤Åìµþ¤ÎÎä¤¿¤¤¶¾Çþ3Áª¡¡¿å¤À¤±¤ÇÌ£¤ï¤¦½½³ä¶¾Çþ¤¬»Ý¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎÌ¤ò±¿¤ÖÎä¤¿¤¤¥Ä¥æ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¶¾Çþ¤Î¸·ÁªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£