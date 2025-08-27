「法的手続きを進めている段階」浜田ブリトニー、“誹謗中傷問題”に言及「全て事実無根」「頑張って」
タレントで漫画家の浜田ブリトニーさんは8月26日、自身のInstagramを更新。“誹謗中傷問題”の法的手続きについて言及しました。
続けて、「また、『田ブリトニーが詐欺行為、反社会的勢力との関係、宗教団体との関わり、金銭トラブルがある』などの虚偽内容を含むメールやDMが、出版社・プロダクション・関連企業・関係者の皆さまに複数届いていることを確認しております」と説明し、「これらの情報は全て事実無根です」と強調。一日も早く穏やかな日常が戻ることを願いたいですね。
この投稿にファンからは、「なんかこの表情キレイな雰囲気」「ブリちゃんが素晴らしい方なのは、付き合いが長いし分かってる 誹謗中傷してる方々が何を信じて、何を考えているかは分からない」「頑張って」といった温かい声が寄せられました。
「何を考えているか分からない」浜田さんは「関係者各位 ここ最近続いておりましたSNS上での誹謗中傷問題については、いったん落ち着いており、現在は法的手続きを進めている段階です。進展がありましたら、改めてSNSにてご報告いたします」とつづり、自撮りショットを公開しました。
日常の様子や家族との写真も浜田さんのInstagramでは、日常の様子や家族との写真も多数公開しています。20日の投稿では、「鴨川ワクワク旅行」とつづり、娘と息子との家族ショットを公開しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)