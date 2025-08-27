江戸商人はコスプレで勝負！巨大トウガラシを抱え売り歩いた「トウガラシ売り」のビジネスセンスよ

戦国時代が終わり平和な時代になった江戸時代は、商業や文化などが花開いた時期でもあります。今回の記事では、江戸時代のおもしろい職業についてご紹介したいと思います。

自分を売り込む技術のひとつとして、現代に生きる私たちもヒントが得られるかもしれません。

江戸時代はいろんなものを売り歩いていた

人々がお店に行ってほしいものを買う、というスタイルだけでなく、江戸時代にはいろいろなものの売り歩きが行われていました。野菜、魚といった食品から、食器、ほうきなど日々の生活に必要なものまで……。





著作堂 [著]『近世流行商人狂哥絵図』,写,天保6(1835). 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/11038510 (参照 2025-08-27)

ほかにも、紙くず、火鉢に入れる灰、蛍、鈴虫など、驚きのものまで売られていました。

江戸時代にトウガラシが人気になった理由

落語などでも、江戸っ子がお蕎麦を食べる、というシーンはよくありますよね。実際、江戸時代にはお蕎麦が大ブームとなり、お蕎麦屋さんは3000軒以上あったと言われています。そして、お蕎麦の薬味として人気になったのがトウガラシでした。

そもそもトウガラシは、中国を経由し、慶長期（1596〜1615年）に日本に伝わったと言われています。そして、嘉永2年（1625年）、漢方薬の研究家であり薬の調合師の

中島徳右衛門（なかじまとくうえもん）が、漢方薬をヒントとして、七味唐辛子を考案しました。「からしや」を創業し、七味唐辛子を販売したところ、大ヒットとなりました。

トウガラシ売りの戦略とは？

トウガラシ人気にあやかり、トウガラシの粉を売る「トウガラシ売り」が登場しました。特筆すべきは、その見た目。なんと、約180センチメートルの大きな張りぼての唐辛子を抱えながら売り歩いていたというのです。

著作堂 [著]『近世流行商人狂哥絵図』,写,天保6(1835). 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/11038510 (参照 2025-08-27)

そんな巨大トウガラシのなかには、小袋に入ったトウガラシの粉が収められていました。また、全身真っ赤な服を身につけ、赤い帽子をかぶっていたそうです。想像しただけでも、非常に目立ちそうですよね。

大坂のトウガラシ売りは、口上で勝負！？

江戸のトウガラシ売りも、「とんとんとん唐辛子〜」という小気味いいテンポの呼び声でトウガラシを売り歩いていたといいますが、上方・大坂では話術を使った商売が行われていました。

大坂でも、うどんの薬味としてトウガラシは大人気に。大きな張りぼてのトウガラシを背負って売るのではなく、話術を使ってお客さんを惹きつけていました。特に有名なのが、甘辛屋儀兵衛（あまからやぎげい）というトウガラシ売り。

都市の風俗を解説した『守貞饅稿（もりさだまんこう）』という書物によれば、彼はお客さんの求めに応じて面白い口上を並べるのが評判だったとか。なんと、彼にチップを払う人もいたそうですよ。彼の人気ぶりや話の上手さがわかりますね。