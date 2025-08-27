¡Ö¿ÀÅªÈþ¾¯½÷¡×à°õ¾Ý¥¬¥é¥êá25ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËµÓ¸÷¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Çò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ë
¡¡¡Ö¿ÀÅªÈþ¾¯½÷¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿½÷Í¥¤¬25ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¤ªÍ§Ã£¤È¤â²ñ¤¨¤¿¹¬¤»¤ÊÆü¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê¡£¥Ï¥ó¥°¥ë¤ÎÉ¸¼±¤¬¤¢¤ë¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤Î·úÊª¤ÎÁ°¤Ê¤É¤ÇÇò¤¤¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¥¯¡¼¥ë¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç²Ä°¦¤¤¡¼²á¤®¤ë¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë°ìÎ®¥â¥Ç¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇOL»Ñ¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹À®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡ÖOL¤µ¤óÉ÷¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õÌÚ¤Ï2018Ç¯¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÂÀÍÛ¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×(ABEMA)¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤Ë¡£19Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡Ö¿ÀÅªÈþ¾¯½÷ ¥¹¥Ô/¥µ¥ó ¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡×(¾®³Ø´Û)¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2020Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óZ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Î²Ê³ØÃ´ÅöÂâ°÷¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£