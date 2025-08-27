スタバ、9．3からの新作は“ほうじ茶×焼き芋” 「チョコレート ムース ラテ」も復活
「スターバックス」は、9月3日（水）から、焼き芋とほうじ茶の “和の香ばしさ”が引き立つ「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」と、昨年、一昨年に発売して好評だった「チョコレート ムース ラテ」を全国の店舗（※一部店舗を除く）で発売する。
【写真】今回復活する「チョコレート ムース ラテ」もおいしそう！
■冷たいのど越しの中に秋を感じる
今回発売される、「スターバックス」の秋の風物詩である“焼き芋”を使用した「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」は、焼き芋ムースのふわふわもっちり食感を楽しめる一杯。秋の訪れを感じつつも、まだまだ残暑厳しいこの季節。冷たいのど越しの中に秋を感じる、今の気分にぴったりなアイスビバレッジとなっている。
さつま芋の食感を残したくちどけなめらかな焼き芋風味のソースに、ほうじ茶とミルクを合わせ、そこに焼き芋風味のふわふわもっちり食感のムースと焼き芋パウダーをトッピング。一口目に、なめらかな舌触りの焼き芋風味のソースのやさしい甘みが広がり、ほうじ茶の香ばしい香りがふわっと鼻から抜ける。
ふわふわもっちり食感のムースと焼き芋の皮をイメージした焼き芋パウダーが、焼き芋の味と香りに奥行きをもたらし、時折ストローから飛び込んでくるごろっとした食感の焼き芋風味のソースが、デザートのような満足感をもたらしてくれるという。
一方、過去2年の人気を受けて再登場する「チョコレート ムース ラテ」は、ベースとなるエスプレッソに、キャラメルのような甘さと力強いコク、そして後味にナッツのニュアンスを感じさせる「エスプレッソ ロースト」を使用し、そこにアーモンドとヘーゼルナッツを合わせたナッツソースとミルクを合わせた一杯。
仕上げには、ふんわりとくちどけのよいチョコレート ムースを注ぎ込み、一口目からチョコレート ムースの優しい甘さがふんわりと広がる。深煎りでしっかりとした味わいのエスプレッソにナッツの香ばしい余韻が重なり合い、チョコレートの風味やコクをより一層感じさせてくれるという。
バリスタが一杯一杯丁寧に抽出したエスプレッソに、ふわふわムース、ナッツの風味豊かな味わいが織りなす、秋ならではの特別なコーヒー体験が楽しめるだろう。
