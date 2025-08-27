県内は所によって激しい雨が降り、大雨となっています。



ピークは過ぎつつありますが、引き続き土砂災害や低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。



空を切り裂く稲光。



太田朋孝記者

「連続で雷が鳴っています」



県内の上空を寒冷前線が通過し、大気の非常に不安定な状態が続いています。



太田朋孝記者

「雨で道路が一部冠水しています。排水溝で水を吸いきれなくなっています」



各地で、道路の冠水が相次ぎました。





進藤拓実記者「秋田市牛島地区です。冠水の影響か、通行止めになっています」「この先で浸水した車が動けなくなっています」秋田市内では複数のアンダーパスで車が水に浸かり、動けなくなるトラブルがありましたが、けがをした人はいませんでした。秋田市では午前7時すぎまでの1時間に40ミリの、由利本荘市では午前8時すぎまでの1時間に39ミリの激しい雨が降りました。雨のピークは過ぎつつありますが、引き続き土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫に厳重な警戒が必要です。先週、記録的な大雨に見舞われた仙北市西木町上桧木内地区です。時折雨が打ち付ける中、27日も住民が後片付けに追われていました。支援拠点となっている市の公共施設では、青森の鰺ヶ沢町の社会福祉協議会が昼食の炊き出しを行っています。青森を襲ったおととしの豪雨災害で、秋田から多くの支援を受けたことが今回の炊き出しにつながったといいます。鰺ヶ沢町（青森）から「あたたかいごはんを食べて少しでも気持ちが落ち着くことができればと」再びの大雨に不安が募る中、人のぬくもりが心の支えとなります。