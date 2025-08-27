°µ´¬¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¡ªÀ¸µÓ¡¢¤Ô¤¿¤Ô¤¿¡Ä¸µNHKÃæÀî°ÂÆà¤ËÌåÀä¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¡Ö¤Þ¤¿»Â¿·¤Ç¥¹¥Æ¥¡×¡Ö²¿µ¤¤Ë¥É¥¥É¥¥·¥ç¥Ã¥È¡×
¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤Ç
¡¡¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀî°ÂÆà(31)¤¬°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ë¥Ã¥ÈÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î°áÁõ¤Î¤È¤¤¬1ÈÖ¼«Á³ÂÎ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃ»¤¤¾æ¤Î¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤°¤é¤ò¤«¤¤¤¿¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¤Û¤«¤Ë¤âÆ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¡¢À¸µÓ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¿»Â¿·¤Ç¥¹¥Æ¥¡×¡Ö²¿µ¤¤Ë¥É¥¥É¥¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤·ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅöÈþ¤·¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÉ½¾ð°ã¤¦¤Î¤â¿·Á¯¡×¡Ö¤â¤¦¥â¥Ç¥ë°Ê¾å¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤âåºÎï¤µ¤âÁÇÅ¨¤µ¤âÁ´ÉôºÇ¹âÃÍ¹¹¿·Ãæ¡ªÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËNHK¤ËÆþ¶É¡£½©ÅÄ¡¢¹Åç¡¢Åìµþ¤Ç³èÆ°¤·¡¢º£Ç¯3·î¤ËÂà¼Ò¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£