銀座三越では、世代を超えて愛されるくまのキャラクターが大集合するイベント「＃くまフェス in 銀座三越 2025」を2025年8月27日より開催！

「くまのがっこう」や「パディントン」など、世界中で愛されるくまキャラクターたちの魅力を存分に楽しめます。

＃くまフェス in 銀座三越 2025

開催期間：2025年8月27日(水)〜9月8日(月)［最終日午後6時終了］

販売場所：銀座三越 新館7階 催物会場

銀座三越では2025年も「くま」をテーマにしたイベント「＃くまフェス in 銀座三越 2025」を開催！

5周年を迎える2025年は、世界中で愛されているくまのキャラクターが大集合。

会場限定のアイテムやフォトスポットなど、様々な企画が展開されます。

また、くまの大好物の「はちみつ」を使った商品も☆

くまのがっこう ジャッキーのわくわくバザール

絵本「くまのがっこう」シリーズの主人公ジャッキーや、やさしいおにいちゃんくまのこたちのかわいらしいグッズをはじめ、限定販売商品などに出会えるグッズコーナー。

フォトスポットやプレゼント企画なども楽しめる、特別な期間限定ショップです。

英国紳士なくま パディントン

2025年は英国紳士なくま「パディントン」も参加。

トレードマークの赤い帽子とブルーのコートがかわいいグッズがたくさん並びます。

シュタイフ145周年

世界で初めて“ぬいぐるみ”を生み出したブランド＜シュタイフ＞

愛らしいぬいぐるみが並ぶ、癒やしの空間です。

全国ご当地ベア

「全国ご当地ベア」が＃くまフェスに登場！

カラフルでご当地の魅力が詰まったベアが揃います。

BE@RBRICK(ベアブリック)

世界中で愛され続けるテディベア生誕100周年の年、2001年に、「デジタルなイメージのテディベアを作る」というコンセプトで誕生した約7cmのクマ型ブロックタイプフィギュア「BE@RBRICK(ベアブリック)」

9つに分かれる本体のパーツ以外には何も付け加えず、「プリントだけでデザインする」というルールで作られています。

「アートなトイ」として世界中に多くのファンを獲得しています。

プラネットベア

海外で人気の「プラネットベア」が銀座三越に登場！

はちみつ 堀養蜂園

くまの大好物といえば、はちみつ！

岐阜県東濃地域で、主に1種類の特定された花から採取された“単花蜜“を中心に約10種類の蜂蜜が並びます。

異なる季節の花々から「花の香り」「味」「甘み」の違いを楽しめるセット商品も。

銀座三越限定でかわいいくまの容器もラインナップ。

各83点限りです。

かわいいくまグッズが大集合！

銀座三越 新館7階 催物会場で開催される「＃くまフェス in 銀座三越 2025」の紹介でした。

